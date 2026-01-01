S.A. 18:00 A Ozieri la presentazione dei cavalli Stalloni Sabato 14 marzo si svolgerà la 5a edizione della Presentazione Stalloni dell’Agenzia regionale per lo Sviluppo e la Valorizzazione Ippica (ASVI). L’atteso incontro per tutti gli allevatori si terrà come di consueto nelle storiche scuderie del Centro di Riproduzione di Su Padru-Ozieri



OZIERI - È l’appuntamento principe per l’allevamento equino sardo. Sabato 14 marzo alle ore 11 si svolgerà la 5a edizione della presentazione Stalloni dell’Agenzia regionale per lo Sviluppo e la Valorizzazione Ippica (ASVI). L’atteso incontro per tutti gli allevatori si terrà come di consueto nelle storiche scuderie del Centro di Riproduzione di Su Padru-Ozieri con inizio alle ore 11. Dopo essersi confermato leader in Italia per la produzione di materiale seminale equino con oltre 650 fattrici coperte nel 2025 e con un trend in continuo incremento, il Centro di Riproduzione Equina di Su Padru affronta con convinzione la stagione di monta appena iniziata. Verranno presentati 16 stalloni, equamente divisi tra linea sport e linea galoppo. A soggetti già affermati per la qualità delle loro produzioni saranno affiancate nuove e interessanti proposte per soddisfare ulteriormente le richieste dell’esigente comparto. Il parco stalloni dell’Agenzia si presenta completo e competitivo, atto a soddisfare le esigenze delle diverse linee genetiche che gli allevatori sardi portano avanti con sapienza da decenni sul nostro territorio.



Per gli stalloni della linea Sport le novità sono gli eccezionali Cierano e Dalton (di recente approvazione nel registro Holsteiner), l’affermato KWPN Dakar VDL e il sella francese Longchamp de Hus. Arricchiscono la proposta gli stalloni anglo arabi Potter du Manaou (figlio del leggendario Ryon D'Anzex e padre dello straordinario Prestige Kalone), Rock 'N Roll Animal e Vasnupied de Jonkier. Verrà nuovamente presentato il grigio Ugo de Vy Z i cui primi prodotti stanno impressionando gli addetti ai lavori. Le novità non finiscono qui: per la linea galoppo verrà presentato il grigio Bosardo, affiancato da un altro eccellente anglo arabo a fondo arabo, il francese Frisson du Pecos i cui figli dominano le piste francesi. Vengono riproposti i “fondo inglese” De Tzaramonte AA e Paban de France AA. Tra gli stalloni arabi il quotato Lahoob si spartirà la scena con l’arabo di origine americana TM Junior Johnson. All’attenzione degli allevatori verranno proposti il grigio Lethal Force e il baio War Command, stallone “purosangue inglese” di caratura internazionale.