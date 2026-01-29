S.A. 15:38 «Regione mette al centro i Comuni» Così il sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto commenta la dotazione di oltre 570milioni a favore degli Enti Locali nella nuova Finanziaria regionale







«Parliamo di risorse che incidono direttamente sulla vita quotidiana delle persone e che consentono agli enti locali di programmare con maggiore certezza, superando la logica dell’emergenza continua e restituendo dignità alla pianificazione amministrativa. Questo risultato, che coinvolge anche la nostra città, nasce da una scelta politica precisa: mettere al centro i bisogni reali delle comunità, dalle città alle aree interne, e sostenere i Comuni come primo presidio di coesione sociale. Per noi amministratori locali significa poter lavorare meglio, per i cittadini significa servizi più solidi e investimenti più efficaci. Ringrazio la Giunta e il Consiglio regionale che, ancora una volta, fanno sentire la propria presenza a noi Sindaci con azioni concrete e in controtendenza rispetto alle politiche nazionali. Continueremo a fare la nostra parte - conclude Raimondo Cacciotto - nella consapevolezza che la Regione è al nostro fianco e, come noi, lavora con determinazione per il benessere di tutte e tutti noi». ALGHERO - «È una notizia di grande rilievo per tutti i Comuni sardi, che dimostra quanto le scelte politiche possano davvero fare la differenza per chi amministra i territori, questo intervento rappresenta una svolta concreta dopo anni in cui i Comuni sono stati messi sotto pressione da tagli, accantonamenti e da una crescente difficoltà nel garantire servizi essenziali». Così il sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto commenta la dotazione di oltre 570milioni a favore degli Enti Locali nella nuova Finanziaria regionale [ LEGGI ].«Parliamo di risorse che incidono direttamente sulla vita quotidiana delle persone e che consentono agli enti locali di programmare con maggiore certezza, superando la logica dell’emergenza continua e restituendo dignità alla pianificazione amministrativa. Questo risultato, che coinvolge anche la nostra città, nasce da una scelta politica precisa: mettere al centro i bisogni reali delle comunità, dalle città alle aree interne, e sostenere i Comuni come primo presidio di coesione sociale. Per noi amministratori locali significa poter lavorare meglio, per i cittadini significa servizi più solidi e investimenti più efficaci. Ringrazio la Giunta e il Consiglio regionale che, ancora una volta, fanno sentire la propria presenza a noi Sindaci con azioni concrete e in controtendenza rispetto alle politiche nazionali. Continueremo a fare la nostra parte - conclude Raimondo Cacciotto - nella consapevolezza che la Regione è al nostro fianco e, come noi, lavora con determinazione per il benessere di tutte e tutti noi».