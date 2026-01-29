Alguer.it
S.A. 15:38
«Regione mette al centro i Comuni»
Così il sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto commenta la dotazione di oltre 570milioni a favore degli Enti Locali nella nuova Finanziaria regionale
«Regione mette al centro i Comuni»

ALGHERO - «È una notizia di grande rilievo per tutti i Comuni sardi, che dimostra quanto le scelte politiche possano davvero fare la differenza per chi amministra i territori, questo intervento rappresenta una svolta concreta dopo anni in cui i Comuni sono stati messi sotto pressione da tagli, accantonamenti e da una crescente difficoltà nel garantire servizi essenziali». Così il sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto commenta la dotazione di oltre 570milioni a favore degli Enti Locali nella nuova Finanziaria regionale [LEGGI].

«Parliamo di risorse che incidono direttamente sulla vita quotidiana delle persone e che consentono agli enti locali di programmare con maggiore certezza, superando la logica dell’emergenza continua e restituendo dignità alla pianificazione amministrativa. Questo risultato, che coinvolge anche la nostra città, nasce da una scelta politica precisa: mettere al centro i bisogni reali delle comunità, dalle città alle aree interne, e sostenere i Comuni come primo presidio di coesione sociale. Per noi amministratori locali significa poter lavorare meglio, per i cittadini significa servizi più solidi e investimenti più efficaci. Ringrazio la Giunta e il Consiglio regionale che, ancora una volta, fanno sentire la propria presenza a noi Sindaci con azioni concrete e in controtendenza rispetto alle politiche nazionali. Continueremo a fare la nostra parte - conclude Raimondo Cacciotto - nella consapevolezza che la Regione è al nostro fianco e, come noi, lavora con determinazione per il benessere di tutte e tutti noi».
15:00
Approvata la Finanziaria da oltre 11 miliardi di euro
Via libera questa mattina alla Manovra regionale 2026-2028. Circa 4 miliardi e 300 milioni sono destinati alla sanità, 900 milioni ai trasporti, oltre 400 milioni al lavoro e allo sviluppo economico
29/1/2026
Alghero esclusa da fondi Ue Fesr. «Un altro ceffone dalla Regione»
Alghero non è tra le città sarde comprese nella delibera che stanzia oltre 30,5 milioni di euro di fondi europei FESR. La forte presa di posizione dei capigruppo dei Gruppi Consiliari di centrodestra Tedde, Salvatore, Pais, Cocco e Fadda che chiedono una reazione dal sindaco e le istituzioni
13:22
Finanziaria regionale: 570 milioni ai Comuni
Il Fondo unico delle autonomie locali viene confermato con 573 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2026 - 2028. Inoltre, il Consiglio ha reperito ulteriori 100 milioni all´anno per i prossimi tre anni per un´integrazione al Fondo unico, a lungo richiesta dagli Enti locali
29/1/2026
«Fesr, scelte dalla Giunta Solinas»
I gruppi politici del centro-sinistra respingono le accuse al mittente sul caso dei nuovi finanziamenti Fesr che non comprendono la Riviera del corallo
