Alguer.itnotiziesassariCronacaArresti › Armato non si ferma al posto di blocco
S.A. 16:16
Armato non si ferma al posto di blocco
L'episodio è avvenuto lunedì notte: l'uomo ha tentato un’ultima fuga a piedi scavalcando il cancello di un’abitazione, ma è stato prontamente bloccato dall’immediato intervento dei militari
Armato non si ferma al posto di blocco

BONO - Nel corso della nottata di lunedì, ad Anela i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Bono, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati e alla sicurezza stradale, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo poiché ritenuto responsabile dei reati di detenzione e porto in luogo pubblico di arma clandestina e resistenza a pubblico ufficiale. In particolare, intorno alle ore 00:30 di lunedì, l’uomo, alla guida della propria autovettura, non ha ottemperato all’alt intimato dai militari dell’Arma che erano impegnati in un posto di controllo alla circolazione stradale. Ne è scaturito un concitato inseguimento che si è protratto per circa 15 minuti, terminato nel centro abitato di Anela solo quando il fuggiasco è stato costretto a interrompere la marcia avendo imboccato una strada senza uscita.

Nonostante l’impossibilità di proseguire con il veicolo, l'uomo ha tentato un’ultima fuga a piedi scavalcando il cancello di un’abitazione, ma è stato prontamente bloccato dall’immediato intervento dei militari operanti. I Carabinieri hanno quindi sottoposto l’uomo a un’approfondita perquisizione trovandolo in possesso di una pistola Beretta cal. 7,65 con matricola abrasa. In particolare l’arma si presentava pronta all’uso, con un proiettile già inserito in camera di cartuccia e il serbatoio inserito contenente ulteriori 3 munizioni. La pistola è stata quindi posta sotto sequestro mentre l’arrestato, al termine delle formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Nuoro che coordina e dirige le indagini, è stato associato presso la Casa Circondariale di Nuoro in attesa dell’udienza di convalida.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
