Cor 15:07 Marco Masini in concerto ad Alghero Marco Masini arriverà in Sardegna per una data del tour prodotto e organizzato da Friends & Partners, Momy Records e Concerto Music in una tappa dell’Alguer Summer Festival il 19 agosto



ALGHERO - Marco Masini farà tappa all’Alguer Summer Festival il 19 agosto, organizzata da Fondazione Alghero, Comune di Alghero, Rock’n’Beer, Associazione Eventi Beneficienza Valledoria in collaborazione con Shining Production, Gian Production e Roble Factory. I prestigiosi nomi a cui va aggiungersi nella ricca line up della rassegna sono i Litfiba 1° agosto, Fiorella Mannoia 2 agosto, Claudio Baglioni 4 agosto, Luca Carboni 5 agosto, la serata K Pop is coming 8 agosto, Il Volo 9 agosto, Mannarino 11 agosto, Capo Plaza 20 agosto, Fulminacci 21 agosto e Caparezza 22 agosto.



I biglietti saranno disponibili da oggi, martedì 10 marzo, alle ore 18.00 in esclusiva in prevendita per gli iscritti al Fan Club e da domani, mercoledì 11 marzo, a partire dalle ore 11.00 su Ticket One e nei punti vendita e nelle prevendite abituali. Oltre alle canzoni indimenticabili che sono entrate a far parte della storia della musica italiana in questi oltre 35 anni di carriera, il cantautore presenterà per la prima volta sul palcoscenico anche alcuni brani estratti dall’ultimo progetto discografico “Perfetto Imperfetto” (Momy Records, Concerto / BMG), prodotto da Gianluca Tozzi e Milo Fantini (Press Kit).



Fanno parte della tracklist dei formati fisici dell’album sia “Male Necessario” (Fedez, Marco Masini), brano con cui Fedez & Masini hanno partecipato al 76° Festival di Sanremo conquistando il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo, sia “Bella Stronza” (Fedez, Marco Masini, FT Kings), versione personale e contemporanea di un brano già iconico della musica italiana che nella scorsa edizione del Festival ha conquistato il terzo posto nella serata dei duetti.