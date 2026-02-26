Alguer.it
Cor 15:07
Marco Masini in concerto ad Alghero
Marco Masini arriverà in Sardegna per una data del tour prodotto e organizzato da Friends & Partners, Momy Records e Concerto Music in una tappa dell’Alguer Summer Festival il 19 agosto
ALGHERO - Marco Masini farà tappa all’Alguer Summer Festival il 19 agosto, organizzata da Fondazione Alghero, Comune di Alghero, Rock’n’Beer, Associazione Eventi Beneficienza Valledoria in collaborazione con Shining Production, Gian Production e Roble Factory. I prestigiosi nomi a cui va aggiungersi nella ricca line up della rassegna sono i Litfiba 1° agosto, Fiorella Mannoia 2 agosto, Claudio Baglioni 4 agosto, Luca Carboni 5 agosto, la serata K Pop is coming 8 agosto, Il Volo 9 agosto, Mannarino 11 agosto, Capo Plaza 20 agosto, Fulminacci 21 agosto e Caparezza 22 agosto.

I biglietti saranno disponibili da oggi, martedì 10 marzo, alle ore 18.00 in esclusiva in prevendita per gli iscritti al Fan Club e da domani, mercoledì 11 marzo, a partire dalle ore 11.00 su Ticket One e nei punti vendita e nelle prevendite abituali. Oltre alle canzoni indimenticabili che sono entrate a far parte della storia della musica italiana in questi oltre 35 anni di carriera, il cantautore presenterà per la prima volta sul palcoscenico anche alcuni brani estratti dall’ultimo progetto discografico “Perfetto Imperfetto” (Momy Records, Concerto / BMG), prodotto da Gianluca Tozzi e Milo Fantini (Press Kit).

Fanno parte della tracklist dei formati fisici dell’album sia “Male Necessario” (Fedez, Marco Masini), brano con cui Fedez & Masini hanno partecipato al 76° Festival di Sanremo conquistando il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo, sia “Bella Stronza” (Fedez, Marco Masini, FT Kings), versione personale e contemporanea di un brano già iconico della musica italiana che nella scorsa edizione del Festival ha conquistato il terzo posto nella serata dei duetti.
8:28
Sound and Vision, ultima tappa a Palazzo Siotto
Nella Sala Ritratti di Palazzo Siotto a Cagliari si conclude la rassegna “Sound and Vision”, itinerario multimediale organizzato da Vox Day sotto la direzione artistica di Davide Catinari nell’ambito del più ampio progetto Karel Music Expo
26/2/2026
Queen, la tribute band ad Alghero
Saranno i mitici Queen i protagonisti della prossima serata al Poco Loco di Alghero. Sul palco dello storico locale di Via Gramsci saliranno i “Queen in Rock – Magic Tribute” per una serata che si preannuncia entusiasmante
2/3/2026
Jazz a Sassari, Lucy inaugura Contrasti
Artista di talento, Yeghiazaryan è apprezzata per la profondità interpretativa, la padronanza dello swing e il rispetto rigoroso della tradizione jazzistica
10 marzo
Fermato Dalì, il rapinatore di Alghero
10 marzo
Sulla Sassari-Alghero a 211 km/h
9 marzo
Via le auto dallo Scalo Tarantiello



