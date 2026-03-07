Cor 14:10 Llibres llibres, Fabrizio Tonello ad Alghero Mercoledì 11 marzo alle 18.30 nella sala conferenze della Fondazione Alghero, dialogherà con Raffaele Sari e Elena Muresu del suo libro" L´America in 18 quadri Dalle piantagioni a Silicon Valley (Laterza). Introdurrà l´incontro Valdo Di Nolfo



ALGHERO - Tutti pensiamo di conoscere, almeno a grandi linee, la storia degli Stati Uniti dalla guerra d’Indipendenza all’affermazione del ‘sogno americano’ e dell’American Way of Life. Ma siamo pronti a guardare questa storia con occhi nuovi? A guidare il pubblico in questa scoperta sarà lo studioso di storia degli Stati Uniti Fabrizio Tonello che mercoledì 11 marzo alle 18.30 nella sala conferenze della Fondazione Alghero, dialogherà con Raffaele Sari e Elena Muresu del suo libro" L'America in 18 quadri Dalle piantagioni a Silicon Valley (Laterza). Introdurrà l'incontro Valdo Di Nolfo.



L'appuntamento è uno degli incontri del ciclo Llibres Llibres per Dall'altra parte del mare , curato dall'Associazione Itinerandia e dalla Libreria Cyrano con il Patrocinio e il sostegno della Regione Sardegna, del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero.



Fabrizio Tonello, studioso seniordell’Università di Padova, ha insegnato all’Università di Bologna e alla SISSA di Trieste, è stato Fulbright Professor presso il Dipartimento di Storia della University of Pittsburgh e Visiting Fellow presso l’Italian Academy for Advanced Studies della Columbia University. I suoi interessi di ricerca si focalizzano sulla storia degli Stati Uniti e in particolare sull’evoluzione di lungo periodo del sistema politico e sul rapporto tra capitalismo e sistemi politici. Tra le sue più recenti pubblicazioni: La Costituzione degli Stati Uniti (Bruno Mondadori 2010); L’età dell’ignoranza (Bruno Mondadori 2012);Elezioni (Bruno Mondadori 2013);Desolation Row. From Democracy to Oligarchy 1976-2016 (Fondazione Feltrinelli 2016);Democrazie arischio (Pearson 2019).