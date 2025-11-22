Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesardegnaSaluteSaluteAreus all´Harvard Medical School
Cor 14:50
Areus all´Harvard Medical School
L’Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna verso la cooperazione internazionale: invito di Harvard Medical School al personale dell’emergenza-urgenza sarda
<i>Areus</I> all´Harvard Medical School

CAGLIARI - L’Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS) è stata invitata dalla Harvard Medical School a partecipare gratuitamente al programma formativo internazionale “EMS: Interface Between Out-of-Hospital & Hospital-Based Providers”. L’invito alla due giorni accademica in modalità webinair, giunto tramite la Dott.ssa Meaghan Cussen, Director of Training and International Relations – Faculty Physicians Emergency Medicine, Beth Israel Deaconess Medical Center – Harvard Medical School, rappresenta un significativo riconoscimento professionale e al tempo stesso una preziosa opportunità di crescita per la realtà dell’emergenza-urgenza sarda.

L’iniziativa, che si è svolta il 17 e il 18 novembre per un totale di 16 ore formative certificate, si colloca pienamente nel percorso strategico indicato dal Commissario Straordinario di AREUS, Angelo Serusi, dal Direttore Sanitario, Stefano Sau e dall’Ufficio Formazione AREUS, coordinato dal Dott. Luigi Arru, per favorire l’allineamento dei modelli organizzativi e formativi ai più elevati standard di qualità, innovazione e sicurezza del paziente. Nel corso del webinair, il personale medico di Areus ha potuto confrontarsi con altri esperti dell’emergenza urgenza collegati da altre parti del mondo sulle buone pratiche e sui modelli internazionali di formazione, organizzazione e utilizzo di elisoccorso tra i più avanzati.

Questa esperienza segna un primo passo concreto nell’avvio di una collaborazione istituzionale strutturata con centri di eccellenza accademica internazionale, in vista della progettazione e sviluppo dell’AREUS Academy, polo formativo avanzato dedicato ai professionisti dell’emergenza sanitaria territoriale, dell’aeromedical care e dell’innovazione clinica e organizzativa. Il Commissario straordinario di AREUS, Angelo Maria Serusi, esprime soddisfazione per l’invito e conferma la volontà di sviluppare ulteriori azioni condivise con l’obiettivo di creare un modello di formazione avanzata, basato sulle migliori pratiche internazionali, la simulazione clinica ad alta fedeltà, l’integrazione preospedaliera in ospedale, networking scientifico internazionale e scambio bilaterale conoscitivo e di ricerca.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
10:31
Rotary: convegno medico al Catalunya
L´appuntamento è per sabato 22 novembre 2025, ore 17, presso l´Hotel Catalunya di Alghero. L´ingresso è libero. Tra i relatori anche i direttori di Urologia e Oncologia dell´Ospedale civile di Alghero
22:23
Il Palazzo Bompiani si illumina di viola
La Neonatologia e Tin dell’Aou di Sassari ha organizzato una serie di iniziative dedicata alla Giornata Mondiale della Prematurità: Il simbolo della giornata è il colore viola, scelto perché rappresenta insieme fragilità e forza, resilienza e speranza
10:20
Porto Torres Illumina Novembre
Le sere del 21, 22 e 23 novembre il palazzo del Marchese si illumina di bianco in occasione del Lung Cancer Awareness Month (LCAM), il mese della sensibilizzazione sul cancro ai polmoni
8/11Open day vaccinale con Cacciotto
4/11Fine vita: convegno al Quarter
4/11Fine Vita, tema di libertà e dignità umana
4/11Asl Sassari: parte la campagna vaccinale
28/10«Ereditate gravi criticità, ma il lavoro è in corso»
21/10Oncologica dell´apparato digerente: convegno
25/9Nuovo Piano Oncologico regionale
16/9Areus, 53mila gli interventi estivi
15/9Proexologia, congresso mondiale ad Alghero
20/8Sanità malata ad Alghero. Vertice tra Cacciotto e Asl
« indietro archivio salute »
18 novembre
Casette in Largo San Francesco. Mercatino di Natale: si monta
18 novembre video
Legalità finanziaria, Ministro Giorgetti ad Alghero
17 novembre
Furgone si ribalta all´ingresso di Alghero



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)