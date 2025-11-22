Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroCulturaSalute › Rotary: convegno medico al Catalunya
Cor 10:31
Rotary: convegno medico al Catalunya
L´appuntamento è per sabato 22 novembre 2025, ore 17, presso l´Hotel Catalunya di Alghero. L´ingresso è libero. Tra i relatori anche i direttori di Urologia e Oncologia dell´Ospedale civile di Alghero
Rotary: convegno medico al Catalunya

ALGHERO - Convegno medico "Il cielo è sempre più blu...muoviti ed anticipa le nuvole" organizzato dal Rotary Club Alghero con la collaborazione della Lega Italiana Lotta Tumori (Lilt) e col patrocinio del Comune di Alghero. La discussione (tra i relatori anche i direttori di Urologia e Oncologia dell'Ospedale civile di Alghero) ha l'obiettivo di informare e sensibilizzare sull'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori maschili, in particolare di quello alla prostata ed ai testicoli, nonché di raccogliere fondi per finanziare l'acquisto di dispositivi medici per i reparti di Oncologia e/o Urologia dell'Ospedale di Alghero e/o progetti di ricerca e/o iniziative di prevenzione.
Al termine del Convegno è previsto un rinfresco per condividere un momento di convivialità. L'appuntamento è per sabato 22 novembre 2025, ore 17, presso l'Hotel Catalunya di Alghero. L'ingresso è libero.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
14:50
Areus all´Harvard Medical School
L’Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna verso la cooperazione internazionale: invito di Harvard Medical School al personale dell’emergenza-urgenza sarda
22:23
Il Palazzo Bompiani si illumina di viola
La Neonatologia e Tin dell’Aou di Sassari ha organizzato una serie di iniziative dedicata alla Giornata Mondiale della Prematurità: Il simbolo della giornata è il colore viola, scelto perché rappresenta insieme fragilità e forza, resilienza e speranza
10:20
Porto Torres Illumina Novembre
Le sere del 21, 22 e 23 novembre il palazzo del Marchese si illumina di bianco in occasione del Lung Cancer Awareness Month (LCAM), il mese della sensibilizzazione sul cancro ai polmoni
8/11Open day vaccinale con Cacciotto
4/11Fine vita: convegno al Quarter
4/11Fine Vita, tema di libertà e dignità umana
4/11Asl Sassari: parte la campagna vaccinale
28/10«Ereditate gravi criticità, ma il lavoro è in corso»
21/10Oncologica dell´apparato digerente: convegno
25/9Nuovo Piano Oncologico regionale
16/9Areus, 53mila gli interventi estivi
15/9Proexologia, congresso mondiale ad Alghero
20/8Sanità malata ad Alghero. Vertice tra Cacciotto e Asl
« indietro archivio salute »
18 novembre
Casette in Largo San Francesco. Mercatino di Natale: si monta
18 novembre video
Legalità finanziaria, Ministro Giorgetti ad Alghero
17 novembre
Furgone si ribalta all´ingresso di Alghero



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)