Rotary: convegno medico al Catalunya L´appuntamento è per sabato 22 novembre 2025, ore 17, presso l´Hotel Catalunya di Alghero. L´ingresso è libero. Tra i relatori anche i direttori di Urologia e Oncologia dell´Ospedale civile di Alghero



ALGHERO - Convegno medico "Il cielo è sempre più blu...muoviti ed anticipa le nuvole" organizzato dal Rotary Club Alghero con la collaborazione della Lega Italiana Lotta Tumori (Lilt) e col patrocinio del Comune di Alghero. La discussione (tra i relatori anche i direttori di Urologia e Oncologia dell'Ospedale civile di Alghero) ha l'obiettivo di informare e sensibilizzare sull'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori maschili, in particolare di quello alla prostata ed ai testicoli, nonché di raccogliere fondi per finanziare l'acquisto di dispositivi medici per i reparti di Oncologia e/o Urologia dell'Ospedale di Alghero e/o progetti di ricerca e/o iniziative di prevenzione.

Al termine del Convegno è previsto un rinfresco per condividere un momento di convivialità. L'appuntamento è per sabato 22 novembre 2025, ore 17, presso l'Hotel Catalunya di Alghero. L'ingresso è libero.