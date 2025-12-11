Cor 12:20 Alghero: incontro Dem coi vertici della sanità A quindici giorni dal passaggio di competenza gestionale da Aou ad Asl dell´ospedale Marino di Alghero occhi puntati sui servizi. Il Pd organizza il 22 dicembre un incontro pubblico, presso l’Hotel Catalunya, alla presenza dei due commissari Taulo e Palermo



ALGHERO - "Sanità: un progetto per Alghero" è il tema dell’incontro pubblico che si terrà lunedi 22 dicembre ad Alghero (ore 17), nella Sala Mimosa dell’Hotel Catalunya, organizzato dal Partito Democratico di Alghero.



Interverranno il segretario regionale Silvio Lai, il vicepresidente della Regione Giuseppe Meloni, la presidente della commissione sanità in Consiglio Regionale Carla Fundoni, il sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto, il commissario della Asl Sassari Paolo Tauro e il commissario dell’Aou Sassari Mario Palermo. «Verrà presentato, tra l’altro, il progetto di ampliamento, sopraelevazione e realizzazione della nuova piastra tecnologica dell’Ospedale Civile di Alghero, al fine di poter realizzare un vero e proprio DEA di primo livello, dotato di tutte le discipline» annunciano dal Pd.



L’incontro, aperto a tutti, giunge a pochi giorni dal difficile e preoccupante passaggio di competenza gestionale da Aou ad Asl dell'ospedale Marino di Alghero e sarà pertanto l'occasione per sentire dalla voce dei commissari rassicurazioni in merito al mantenimento di servizi e standard.