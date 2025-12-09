Cor 14:58 Cin Cin al Centro ad Alghero Nuovo evento per il Natale ad Alghero: giovedì 18 dicembre 2025, dalle ore 18.00, il centro storico di Alghero ospiterà l’ultimo appuntamento di “Cin Cin al Centro – Akènta Lovers”, il format che nelle scorse settimane ha animato le vie della città con brindisi, convivialità e atmosfera di festa



ALGHERO - L’iniziativa, promossa da Cantina Santa Maria La Palma, Centro Commerciale Naturale Al Centro Storico di Alghero e Istituto Alberghiero di Alghero (IPSAR Piazza Sulis), invita cittadini e visitatori a vivere il centro in modo autentico, passeggiando tra le vie illuminate e i negozi aperti, accompagnati da un calice di Akènta e degli altri vini spumante della Cantina. A partire dalle 18.00, il centro storico si trasformerà ancora una volta in un grande salotto a cielo aperto, con piccole postazioni di degustazione distribuite tra le strade, pensate per rendere lo shopping natalizio un’esperienza ancora più piacevole e condivisa.



Un’occasione speciale per salutare insieme il Natale, sostenere il commercio locale e riscoprire il valore dell’incontro e della socialità. Protagonisti della serata saranno anche gli studenti dell’Istituto Alberghiero di Alghero, che cureranno con professionalità il servizio di mescita. A ogni calice sarà abbinato un coupon promozionale per l’acquisto dei vini della Cantina Santa Maria La Palma presso i punti vendita aziendali.



«Cin Cin al Centro è nato per invitare le persone a vivere la città, a incontrarsi e a brindare insieme. Questo ultimo appuntamento vuole essere un momento speciale per chiudere il format con lo spirito giusto: quello della condivisione», spiegano gli organizzatori. L’iniziativa è realizzata con il patrocinio di Regione Sardegna, Comune di Alghero e Camera di Commercio di Sassari e s'inserisce all'interno dei numerosi eventi del cartellone del 30° Cap d'any a l'Alguer. L’appuntamento è per giovedì 18 dicembre 2025 nel Centro Storico di Alghero, dalle ore 18.00. Un brindisi insieme, con una città in festa: il modo migliore per celebrare il Natale nel cuore di Alghero.