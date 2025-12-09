 Skin ADV
Al Campionato regionale Karate 9 medaglie algheresi
17:27
Al Campionato regionale Karate 9 medaglie algheresi
Domenica 14 dicembre al Palazzetto dello Sport di Quartucciu si è svolto il Campionato Regionale Endas di Karate. La Dynamica Karate Alghero ha schierato nove giovani atleti, tutti impegnati nella specialità Kumite: sette medaglie d’oro, una d’argento e una di bronzo
Al Campionato regionale Karate 9 medaglie algheresi

ALGHERO - Una giornata di grande sport e di altissimo livello agonistico quella andata in scena domenica 14 dicembre 2025 al Palazzetto dello Sport di Quartucciu, dove si è svolto il Campionato Regionale ENDAS di Karate. La manifestazione ha fatto registrare numeri di assoluto rilievo, con oltre 500 incontri disputati nelle specialità Kumite e Kata, a conferma della vitalità del movimento karateistico sardo. Alla competizione hanno partecipato atleti provenienti da tutta la Sardegna. L’evento, organizzato con grande professionalità e cura dei dettagli dal Maestro Giancarlo Melis della società Karate-do Funakoshi Quartucciu, si è svolto in un clima di correttezza sportiva e di elevato valore tecnico.

In rappresentanza della città di Alghero, la Dynamica Karate Alghero ha schierato nove giovani atleti, tutti impegnati nella specialità Kumite. Seguiti dal Maestro Giovanni Sanna e dall’Istruttrice Carlotta Salis, gli atleti algheresi hanno affrontato una competizione particolarmente impegnativa, distinguendosi per preparazione tecnica, determinazione e spirito di squadra. Il bilancio finale è estremamente positivo: sette medaglie d’oro, una d’argento e una di bronzo, un risultato che testimonia l’eccellente lavoro svolto dalla società e la crescita costante del settore giovanile.
«Questi risultati sono il frutto del lavoro quotidiano in palestra, della passione dei ragazzi e del sostegno delle famiglie. In una manifestazione con oltre 500 incontri, riuscire a emergere significa avere basi solide e grande spirito di sacrificio» le parole del Maestro Giovanni Sanna, Dynamica Karate Alghero.
