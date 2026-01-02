S.A. 20:03 Tissi: riattivato il primo pozzo comunale La riattivazione del pozzo rappresenta il primo tassello di un percorso più ampio avviato dall’amministrazione per mettere in sicurezza il sistema idrico locale e affrontare le criticità che negli ultimi mesi hanno interessato il territorio, aggravate dalle recenti restrizioni idriche



TISSI - Si sono concluse le operazioni di attivazione del primo pozzo comunale a Tissi, un intervento atteso e strategico che segna un passaggio fondamentale per la sicurezza idrica del paese. Non si tratta soltanto di un risultato tecnico, sottolinea il sindaco GianMaria Budroni, ma di un traguardo concreto e tangibile, capace di rafforzare la continuità dell’approvvigionamento idrico a beneficio dell’intera comunità. La riattivazione del pozzo rappresenta il primo tassello di un percorso più ampio avviato dall’amministrazione per mettere in sicurezza il sistema idrico locale e affrontare le criticità che negli ultimi mesi hanno interessato il territorio, aggravate dalle recenti restrizioni idriche.



Parallelamente, il Comune ha lavorato per ottenere le risorse necessarie alla realizzazione di un nuovo pozzo e di un nuovo serbatoio di accumulo, con l’obiettivo di completare l’opera entro aprile 2026. La richiesta è stata accolta: Tissi è risultata beneficiaria di un finanziamento di 250.000 euro da parte della Protezione Civile Regionale, fondi che consentiranno di ampliare ulteriormente la capacità di stoccaggio e distribuzione dell’acqua. Accanto agli interventi strutturali, Abbanoa – in stretta collaborazione con l’amministrazione – sta portando avanti un lavoro capillare di individuazione e riparazione delle perdite presenti nella rete idrica. Alcune criticità sono già state intercettate e risolte, mentre altri interventi sono in corso: tra questi, la sostituzione dei tratti di condotta più obsoleti e la complessa opera di ingegnerizzazione della rete. Un intervento, quest’ultimo, che permetterà finalmente di disporre di una mappatura certa, aggiornata e puntuale dell’intero sistema idrico del paese, rendendo più rapide ed efficaci le future operazioni di manutenzione.



Il sindaco Budroni spiega: «Questo intervento non è solo un’opera pubblica: è un segnale di serietà e di vicinanza alla nostra comunità. Abbiamo promesso di intervenire e lo stiamo facendo, passo dopo passo, con impegno e responsabilità. Ogni azione, anche quella meno visibile, contribuisce a costruire un futuro più sicuro per Tissi. E oggi possiamo affermare che il nostro paese sta andando nella direzione giusta, con determinazione e con la consapevolezza che i cittadini meritano risposte concrete». Con la riattivazione del primo pozzo, l’avvio dei lavori per il nuovo impianto e gli interventi in corso sulla rete, Tissi compie un salto in avanti verso una gestione più autonoma, moderna e resiliente delle proprie risorse idriche. Un investimento sul presente che guarda lontano, con l’obiettivo di garantire stabilità e qualità del servizio negli anni a venire.