Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesassariPoliticaOpere › Tissi: riattivato il primo pozzo comunale
S.A. 20:03
Tissi: riattivato il primo pozzo comunale
La riattivazione del pozzo rappresenta il primo tassello di un percorso più ampio avviato dall’amministrazione per mettere in sicurezza il sistema idrico locale e affrontare le criticità che negli ultimi mesi hanno interessato il territorio, aggravate dalle recenti restrizioni idriche
Tissi: riattivato il primo pozzo comunale

TISSI - Si sono concluse le operazioni di attivazione del primo pozzo comunale a Tissi, un intervento atteso e strategico che segna un passaggio fondamentale per la sicurezza idrica del paese. Non si tratta soltanto di un risultato tecnico, sottolinea il sindaco GianMaria Budroni, ma di un traguardo concreto e tangibile, capace di rafforzare la continuità dell’approvvigionamento idrico a beneficio dell’intera comunità. La riattivazione del pozzo rappresenta il primo tassello di un percorso più ampio avviato dall’amministrazione per mettere in sicurezza il sistema idrico locale e affrontare le criticità che negli ultimi mesi hanno interessato il territorio, aggravate dalle recenti restrizioni idriche.

Parallelamente, il Comune ha lavorato per ottenere le risorse necessarie alla realizzazione di un nuovo pozzo e di un nuovo serbatoio di accumulo, con l’obiettivo di completare l’opera entro aprile 2026. La richiesta è stata accolta: Tissi è risultata beneficiaria di un finanziamento di 250.000 euro da parte della Protezione Civile Regionale, fondi che consentiranno di ampliare ulteriormente la capacità di stoccaggio e distribuzione dell’acqua. Accanto agli interventi strutturali, Abbanoa – in stretta collaborazione con l’amministrazione – sta portando avanti un lavoro capillare di individuazione e riparazione delle perdite presenti nella rete idrica. Alcune criticità sono già state intercettate e risolte, mentre altri interventi sono in corso: tra questi, la sostituzione dei tratti di condotta più obsoleti e la complessa opera di ingegnerizzazione della rete. Un intervento, quest’ultimo, che permetterà finalmente di disporre di una mappatura certa, aggiornata e puntuale dell’intero sistema idrico del paese, rendendo più rapide ed efficaci le future operazioni di manutenzione.

Il sindaco Budroni spiega: «Questo intervento non è solo un’opera pubblica: è un segnale di serietà e di vicinanza alla nostra comunità. Abbiamo promesso di intervenire e lo stiamo facendo, passo dopo passo, con impegno e responsabilità. Ogni azione, anche quella meno visibile, contribuisce a costruire un futuro più sicuro per Tissi. E oggi possiamo affermare che il nostro paese sta andando nella direzione giusta, con determinazione e con la consapevolezza che i cittadini meritano risposte concrete». Con la riattivazione del primo pozzo, l’avvio dei lavori per il nuovo impianto e gli interventi in corso sulla rete, Tissi compie un salto in avanti verso una gestione più autonoma, moderna e resiliente delle proprie risorse idriche. Un investimento sul presente che guarda lontano, con l’obiettivo di garantire stabilità e qualità del servizio negli anni a venire.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
2/1/2026
94 mln per nuovi cantieri nel 2026: c´è Alghero
Tra le opere che verranno realizzate attraverso le risorse riprogrammate ci sono interventi nella viabilità (locale e regionale) per un valore di oltre 37 milioni di euro a cui si aggiungono altri 35 milioni per specifici interventi nei comuni di Benetutti, Fonni, Alghero e Onanì e manutenzione straordinaria della rete di Province e Città metropolitane oltre a risorse spendibili dai Comuni in forma associata e dalle Unioni dei comuni
23/12Circonvallazione e rifiuti, un passo avanti
23/12Risplendono le antiche fontane sennoresi
22/12Via ai lavori per il centro intermodale
22/12Lavori alla chiesa campestre di Sennori
22/12Lavori al Coghinas slittano a fine 2026
20/12Apre a Sassari il Centro Giovani Santa Caterina
20/12Centro intermodale: consegna lavori a Sassari
12/12«Primo pescato ancora chiuso, famiglie colpite»
11/12Consorzio Bonifica: 23 mln per 5 nuove opere
10/12Mercato primo pescato ancora chiuso: malumori
« indietro archivio opere »
3 gennaio
Forestale e Vigilanza Ambientale: bando per 22 posti
3 gennaio
Franca Masu in concerto con il pianista Mezquida
29 dicembre
Droga: maxi sequestro ad Alghero



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)