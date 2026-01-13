Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroCronacaArresti › Armi e droga: due arresti a Ittiri
S.A. 11:19
Armi e droga: due arresti a Ittiri
Arrestati in flagranza di reato due giovani per spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi
Armi e droga: due arresti a Ittiri

ITTIRI - Nella mattinata di martedì 13 gennaio, a Ittiri, i Carabinieri della locale Stazione, con il supporto dei colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori Sardegna, del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Alghero e della Stazione Carabinieri di Romana, hanno arrestato in flagranza di reato due giovani poiché resisi responsabili dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi. In particolare i militari dell’Arma, a seguito di una rapida attività d’indagine, hanno effettuato un’approfondita perquisizione domiciliare presso le abitazioni in uso ai 2 ragazzi, nel corso delle quali i Carabinieri, anche grazie al prezioso contributo delle unità cinofile specializzate nella ricerca di armi e sostanze stupefacenti, hanno rinvenuto: un fucile “doppietta a cani esterni”; una pistola scacciacani cal. 8, priva di tappo rosso e modificata per l’uso offensivo, con 47 cartucce a salve dello stesso calibro; circa 7 grammi di cocaina; circa 796 grammi complessivi di marijuana; due bilancini elettronici di precisione; vario materiale utilizzato per il confezionamento; 2 coltelli con lama della lunghezza di circa 12 cm; 138 munizioni di diverso calibro; varie parti meccaniche riconducibili ad armi da fuoco; una pistola ad aria compressa calibro 7, priva di tappo rosso. Tutto il materiale è stato sequestrato mentre, ultimate le formalità di rito, gli arrestati, su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari che coordina e dirige le indagini, sono stati associati alla Casa Circondariale di Sassari – Bancali, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’attività rientra in un più ampio dispositivo di controllo del territorio e di contrasto alla diffusione di armi e sostanze stupefacenti che l’Arma dei Carabinieri continua a svolgere con costanza e attenzione nella provincia di Sassari.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
13/1/2026
Nuoro, sequestro record di marijuana: arresti
Oltre 35.000 piante messe a dimora e 13.000 in fase di essicazione, il tutto per un peso complessivo di circa 3 tonnellate e mezza. Sostanza che se immessa sul mercato illegale dello spaccio al dettaglio avrebbe potuto fruttare circa 31 milioni di euro
8/1Hashish e contanti in moto: arrestato a La Maddalena
7/1Furti nel Sulcis: sette arresti, due algheresi
5/1Droga e contanti: arrestato a Castelsardo
29/12Droga: maxi sequestro ad Alghero
20/12Documenti falsi: arresti a Porto Torres
19/12Ruba alcolici e li vende: denunciati algheresi
15/12Incendi in Largo Budapest: arresto
15/12Blitz antidroga in Sardegna: 21 arresti
12/12Bruciano frigo e cucine: tre arresti a Macomer
11/12Picchia la madre: arrestato 51enne a Birori
« indietro archivio arresti »
14 gennaio
Schianto in via Barracu: cinque feriti
15 gennaio
«Riportare le capitali europee l´inverno»
15 gennaio
Fine settimana europeo per il Tennistavolo Sassari



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)