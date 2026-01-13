S.A. 11:19 Armi e droga: due arresti a Ittiri Arrestati in flagranza di reato due giovani per spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi



ITTIRI - Nella mattinata di martedì 13 gennaio, a Ittiri, i Carabinieri della locale Stazione, con il supporto dei colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori Sardegna, del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Alghero e della Stazione Carabinieri di Romana, hanno arrestato in flagranza di reato due giovani poiché resisi responsabili dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi. In particolare i militari dell’Arma, a seguito di una rapida attività d’indagine, hanno effettuato un’approfondita perquisizione domiciliare presso le abitazioni in uso ai 2 ragazzi, nel corso delle quali i Carabinieri, anche grazie al prezioso contributo delle unità cinofile specializzate nella ricerca di armi e sostanze stupefacenti, hanno rinvenuto: un fucile “doppietta a cani esterni”; una pistola scacciacani cal. 8, priva di tappo rosso e modificata per l’uso offensivo, con 47 cartucce a salve dello stesso calibro; circa 7 grammi di cocaina; circa 796 grammi complessivi di marijuana; due bilancini elettronici di precisione; vario materiale utilizzato per il confezionamento; 2 coltelli con lama della lunghezza di circa 12 cm; 138 munizioni di diverso calibro; varie parti meccaniche riconducibili ad armi da fuoco; una pistola ad aria compressa calibro 7, priva di tappo rosso. Tutto il materiale è stato sequestrato mentre, ultimate le formalità di rito, gli arrestati, su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari che coordina e dirige le indagini, sono stati associati alla Casa Circondariale di Sassari – Bancali, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’attività rientra in un più ampio dispositivo di controllo del territorio e di contrasto alla diffusione di armi e sostanze stupefacenti che l’Arma dei Carabinieri continua a svolgere con costanza e attenzione nella provincia di Sassari.