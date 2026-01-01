Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotizieportotorresCronacaArresti › Furto sulla motonave per l´Asinara
Cor 9:55
Furto sulla motonave per l´Asinara
Provvidenziale l´intervento dei carabinieri di Porto Torres che hanno rintracciato il malvivente e tratto in arresto: è accusa di furto aggravato. Rinchiuso nelle camere di sicurezza di Bancali
Furto sulla motonave per l´Asinara

PORTO TORRES - Nel corso della notte appena trascorsa, a Porto Torres, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia, durante i consueti servizi di controllo del territorio, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo ritenuto responsabile del reato di furto aggravato. Dopo essersi introdotto all’interno delle cabine della motonave che effettua il collegamento con l’Isola Asinara, il malvivente avrebbe asportato un computer portatile, fuggendo successivamente verso la zona industriale.

I militari hanno raggiunto velocemente la Stazione Marittima e, a seguito di una rapida ricerca, sono riusciti ad individuare il giovane all’interno di un’autovettura che aveva appena provveduto a forzare, verosimilmente nel tentativo di perpetrare un nuovo furto. L’uomo è stato così bloccato dai Carabinieri e sottoposto a perquisizione venendo trovato in possesso del computer portatile sottratto poco prima al personale della motonave. Al termine della formalità di rito, l'arrestato, su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari che conduce e coordina le indagini, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo.

Al termine dell’udienza l’arresto è stato convalidato e nei confronti dell’uomo è stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere, pertanto lo stesso è stato condotto presso la Casa Circondariale di Sassari Bancali. Per il principio della presunzione d’innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta alle indagini sarà definitivamente accertata solo se interverrà sentenza irrevocabile di condanna.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
15/1Armi e droga: due arresti a Ittiri
13/1Nuoro, sequestro record di marijuana: arresti
8/1Hashish e contanti in moto: arrestato a La Maddalena
7/1Furti nel Sulcis: sette arresti, due algheresi
5/1Droga e contanti: arrestato a Castelsardo
29/12Droga: maxi sequestro ad Alghero
20/12Documenti falsi: arresti a Porto Torres
19/12Ruba alcolici e li vende: denunciati algheresi
15/12Incendi in Largo Budapest: arresto
15/12Blitz antidroga in Sardegna: 21 arresti
« indietro archivio arresti »
18 gennaio
Passa il ciclone sulla Sardegna
18 gennaio
«Mega yacht, investire sulla blue economy»
17 gennaio
Fertilia: 4 moto rubate, denunce



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)