Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesassariCronacaArresti › Coca e armi in casa: arrestato sassarese
S.A. 8:46
Coca e armi in casa: arrestato sassarese
Il giovane è stato trovato in possesso di 158 grammi di cocaina, 655 grammi di marijuana, 25 confezioni di sostanze dopanti vietate, un ordigno artigianale e una pistola a gas
Coca e armi in casa: arrestato sassarese

SASSARI - Nel corso del pomeriggio del 18 febbraio, a Sassari, i Carabinieri della Sezione Operativa della locale Compagnia hanno arrestato, in flagranza di reato, un giovane poiché ritenuto responsabile dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, utilizzo o somministrazione di farmaci o altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ricettazione e detenzione di materiale esplodente e/o confezionamento di ordigni. In particolare i Carabinieri, nel corso dei costanti servizi di prevenzione svolti al fine di contrastare il fenomeno del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno avviato un mirato servizio di osservazione nei pressi dell’abitazione del ragazzo, avendo fondato sospetto che vi fosse in atto un’attività di spaccio.

Avendo notato movimenti anomali, i militari dell’Arma decidevano di intervenire eseguendo un’attenta perquisizione all’interno dell’appartamento ed effettivamente il giovane è stato trovato in possesso di 158 grammi di cocaina, 655 grammi di sostanza stupefacente tipo marijuana, 25 confezioni di sostanze dopanti vietate, un ordigno artigianale (tipo bomba carta), di una pistola a gas, priva del tappo rosso, e della somma in contanti pari a 625 euro ritenuta verosimile provento attività illecita di spaccio, oltre a vario materiale utilizzato per il confezionamento. Lo stupefacente, il denaro e tutto il materiale sono stati sottoposti a sequestro mentre l’ordigno esplosivo è stato distrutto mediante attivazione diretta dai Carabinieri del Nucleo Artificieri del Nucleo Investigativo di Sassari e del Reparto Territoriale di Olbia. Al termine delle attività di rito e su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari che dirige e coordina le indagini, l’uomo è stato tratto in arresto e tradotto presso la Casa Circondariale di Sassari Bancali, in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
17/2Maltratta la madre: arresto a Porto Torres
14/2Armi, esplosivo e coca: arresto a Ozieri
11/2Tortura e violenta la fidanzata: arrestato a Sassari
11/2Caos alle Cliniche: arrestato un uomo
9/2Segregata, torturata e violentata a Sassari
29/1Circolo centrale di spaccio: sospesa licenza a Sassari
22/1Sorso: 26enne ucciso da auto in fuga
18/1Furto sulla motonave per l´Asinara
15/1Armi e droga: due arresti a Ittiri
13/1Nuoro, sequestro record di marijuana: arresti
« indietro archivio arresti »
20 febbraio
Da Alghero a Genova, neonata al Gaslini
20 febbraio
Trasporto scolastico: nuovo appalto a Sassari
20 febbraio
«A Mugoni interventi per reflui e bonifiche»



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)