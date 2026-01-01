S.A. 8:46 Coca e armi in casa: arrestato sassarese Il giovane è stato trovato in possesso di 158 grammi di cocaina, 655 grammi di marijuana, 25 confezioni di sostanze dopanti vietate, un ordigno artigianale e una pistola a gas



SASSARI - Nel corso del pomeriggio del 18 febbraio, a Sassari, i Carabinieri della Sezione Operativa della locale Compagnia hanno arrestato, in flagranza di reato, un giovane poiché ritenuto responsabile dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, utilizzo o somministrazione di farmaci o altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ricettazione e detenzione di materiale esplodente e/o confezionamento di ordigni. In particolare i Carabinieri, nel corso dei costanti servizi di prevenzione svolti al fine di contrastare il fenomeno del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno avviato un mirato servizio di osservazione nei pressi dell’abitazione del ragazzo, avendo fondato sospetto che vi fosse in atto un’attività di spaccio.



Avendo notato movimenti anomali, i militari dell’Arma decidevano di intervenire eseguendo un’attenta perquisizione all’interno dell’appartamento ed effettivamente il giovane è stato trovato in possesso di 158 grammi di cocaina, 655 grammi di sostanza stupefacente tipo marijuana, 25 confezioni di sostanze dopanti vietate, un ordigno artigianale (tipo bomba carta), di una pistola a gas, priva del tappo rosso, e della somma in contanti pari a 625 euro ritenuta verosimile provento attività illecita di spaccio, oltre a vario materiale utilizzato per il confezionamento. Lo stupefacente, il denaro e tutto il materiale sono stati sottoposti a sequestro mentre l’ordigno esplosivo è stato distrutto mediante attivazione diretta dai Carabinieri del Nucleo Artificieri del Nucleo Investigativo di Sassari e del Reparto Territoriale di Olbia. Al termine delle attività di rito e su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari che dirige e coordina le indagini, l’uomo è stato tratto in arresto e tradotto presso la Casa Circondariale di Sassari Bancali, in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida.