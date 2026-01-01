S.A. 12:29 Circolo centrale di spaccio: sospesa licenza a Sassari Arrestata una persona trovata in possesso di marijuana, hashish e cocaina. Le successive perquisizioni, estese anche ai locali del circolo privato, hanno consentito di rinvenire ulteriori quantitativi di droga, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento



SASSARI - La Questura di Sassari ha disposto la sospensione della licenza per la durata di 15 giorni di un circolo privato cittadino. Il provvedimento trae origine da un’attività di polizia giudiziaria condotta dalla Squadra Mobile nell’ambito di servizi mirati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di tali attività è stato effettuato un intervento che ha portato all’arresto di una persona trovata in possesso di marijuana, hashish e cocaina. Le successive perquisizioni, estese anche ai locali del circolo privato, hanno consentito di rinvenire ulteriori quantitativi di droga, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento, disseminati in diversi punti dell’esercizio.



Dalle risultanze investigative e dagli accertamenti svolti è emerso che l’attività di spaccio avveniva all’interno del circolo, circostanza che ha determinato un concreto pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, generando un allarme sociale tra i residenti della zona. Ulteriori e successivi controlli eseguiti dal personale della Polizia Amministrativa hanno inoltre evidenziato diverse violazioni di natura amministrativa.



Alla luce della gravità dei fatti accertati e delle particolari esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, il Questore ha ritenuto necessario adottare un provvedimento urgente di sospensione della licenza, con conseguente chiusura temporanea del locale, quale misura di prevenzione finalizzata ad impedire il protrarsi di situazioni potenzialmente pericolose. Il provvedimento, di natura non sanzionatoria ma preventiva, è immediatamente esecutivo, qualora dovessero verificarsi ulteriori episodi analoghi, potrà essere adottata la più grave misura della revoca definitiva della licenza.