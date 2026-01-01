Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroCronacaAeroporto › Alghero vola su Parigi Orly con Transavia
S.A. 10:18
Alghero vola su Parigi Orly con Transavia
A partire dal 18 aprile 2026, il collegamento Parigi Orly – Alghero sarà operato con due voli settimanali, il martedì e il sabato, con tariffe a partire da 39 euro a tratta
Alghero vola su Parigi Orly con Transavia

ALGHERO - Transavia France e SOGEAAL S.p.A. annunciano l’apertura della nuova rotta internazionale tra Parigi Orly e Alghero. A partire dal 18 aprile 2026, il collegamento Parigi Orly – Alghero sarà operato con due voli settimanali, il martedì e il sabato, con tariffe a partire da 39 euro a tratta. Questi voli si aggiungono alla novità assoluta del collegamento Amsterdam–Alghero e rafforzano ulteriormente la presenza di Transavia presso l’Aeroporto di Alghero – Riviera del Corallo per la stagione estiva 2026. La compagnia low-cost del Gruppo Air France-KLM collegherà infatti per la prima volta lo scalo di Alghero con l’aeroporto cittadino di Parigi-Orly, ampliando il proprio network dalla Francia e affiancando la nuova rotta da e per Amsterdam, operativa anch’essa a partire da aprile 2026.

La nuova rotta rappresenta un’importante opportunità che contribuirà allo sviluppo turistico e all’internazionalizzazione del territorio attraverso ulteriori connessioni con mercati strategici e ad alta vocazione turistica come quello francese, offrirà ai residenti sardi un collegamento diretto, frequente ed economicamente accessibile verso Parigi, con ricadute positive anche in termini di mobilità, relazioni culturali e opportunità professionali.

«Siamo molto lieti di inaugurare questa nuova rotta tra Parigi-Orly e Alghero, che rafforza ulteriormente la presenza di Transavia nel bacino del Mediterraneo. La Sardegna è una destinazione estremamente attrattiva, che unisce una straordinaria bellezza naturale, un ricco patrimonio culturale e un forte appeal sia per il turismo leisure sia per i viaggi di visita a parenti e amici. Con l’apertura di questo collegamento diretto, offriamo ai nostri clienti un accesso più semplice al nord dell’isola, continuando al contempo ad ampliare il nostro network da Orly con destinazioni perfettamente in linea con le aspettative dei nostri passeggeri» ha dichiarato Julien Mallard, Vice Direttore Commerciale, Transavia France. «La nuova rotta arricchisce il portfolio voli dell’aeroporto di Alghero, a conferma dell'impegno del management e della compagnia Transavia nel rafforzare la connettività aerea su Alghero e nel Nord Sardegna, connettendo l'isola alla Francia oltreché alle principali destinazioni europee» ha commentato Fabio Gallo, General Manager di Sogeaal S.p.A. I voli sono disponibili per la vendita a partire da oggi, consentendo ai passeggeri di pianificare con anticipo i propri viaggi e la stagione estiva 2026.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
16:43
«Scuola volo Ita: avanti Alghero»
Secondo il consigliere comunale della Lega Michele Pais, la riapertura della Scuola di Volo rappresenterebbe un’occasione strategica per rilanciare lo scalo di Alghero ma denuncia l´immobilismo della Regione Sardegna
27/12Spray urticante in aeroporto: due indagati
23/12Dal 24 giugno 2026 Alghero vola su Tirana
22/12Nebbia a Cagliari, Ryanair dirottato ad Alghero
20/12 Aeroitalia inaugura il Cuneo-Cagliari
19/12Voli: in 47mila ad Alghero, 20mila in più ad Olbia
18/12Alghero-Olbia-Cagliari fino a 800 euro a Natale
16/12Alghero-Bergamo, odissea Ryanair
16/12«Aerei, ad Alghero subito i 3,8milioni inutilizzati»
16/12Ita Airways e Volotea, schiaffo ad Alghero
16/12«Continuità, Alghero ancora penalizzata»
« indietro archivio aeroporto »
8 gennaio
«Almeno una fontana nell´Esso abbandonato»
7 gennaio
Furti nel Sulcis: sette arresti, due algheresi
8 gennaio
«Togliere le chiavi di Sassari a Francesca Albanese»



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)