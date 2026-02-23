Cor 19:43 Air Europa sull´Alghero-Madrid A partire dai mesi di luglio e agosto, l´aeroporto algherese saranno collegato direttamente con l’hub di Madrid-Barajas con tre frequenze settimanali con l’utilizzo di aeromobili Boeing 737-800



ALGHERO - Air Europa conferma per la summer 2026 il collegamento Alghero-Madrid. La compagnia aerea ha annunciato un piano di espansione che vede protagonisti due scali strategici: Bologna e Alghero appunto. A partire dai mesi di luglio e agosto, i due aeroporti saranno collegati direttamente con l’hub di Madrid-Barajas con tre frequenze settimanali ciascuno.



L’apertura di queste nuove rotte non punta solo a collegare la penisola con la Spagna, ma mira a promuovere Madrid come porta d’accesso privilegiata per i viaggiatori italiani diretti verso il network intercontinentale. Dalla capitale spagnola, i passeggeri in partenza da Bologna e Alghero potranno infatti proseguire verso le principali mete delle Americhe e verso la nuova destinazione del network: Johannesburg, in Sudafrica. L’operazione sarà supportata da una flotta moderna, con l’utilizzo di aeromobili Boeing 737-800, scelti per coniugare efficienza operativa, comfort e una riduzione delle emissioni grazie ai consumi ottimizzati.



L’impegno di Air Europa in Italia non si ferma alle nuove rotte. A partire da giugno, la compagnia potenzierà significativamente i collegamenti dai principali hub nazionali: Roma Fiumicino e Milano Malpensa passeranno infatti a ben tre frequenze giornaliere. In totale, durante i mesi estivi, la compagnia opererà 62 voli settimanali dall’Italia verso Madrid, garantendo una copertura capillare del territorio e offrendo circa 130.000 posti aggiuntivi rispetto alla stagione precedente.