Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroEconomiaAeroporto › Air Europa sull´Alghero-Madrid
Cor 19:43
Air Europa sull´Alghero-Madrid
A partire dai mesi di luglio e agosto, l´aeroporto algherese saranno collegato direttamente con l’hub di Madrid-Barajas con tre frequenze settimanali con l’utilizzo di aeromobili Boeing 737-800
Air Europa sull´Alghero-Madrid

ALGHERO - Air Europa conferma per la summer 2026 il collegamento Alghero-Madrid. La compagnia aerea ha annunciato un piano di espansione che vede protagonisti due scali strategici: Bologna e Alghero appunto. A partire dai mesi di luglio e agosto, i due aeroporti saranno collegati direttamente con l’hub di Madrid-Barajas con tre frequenze settimanali ciascuno.

L’apertura di queste nuove rotte non punta solo a collegare la penisola con la Spagna, ma mira a promuovere Madrid come porta d’accesso privilegiata per i viaggiatori italiani diretti verso il network intercontinentale. Dalla capitale spagnola, i passeggeri in partenza da Bologna e Alghero potranno infatti proseguire verso le principali mete delle Americhe e verso la nuova destinazione del network: Johannesburg, in Sudafrica. L’operazione sarà supportata da una flotta moderna, con l’utilizzo di aeromobili Boeing 737-800, scelti per coniugare efficienza operativa, comfort e una riduzione delle emissioni grazie ai consumi ottimizzati.

L’impegno di Air Europa in Italia non si ferma alle nuove rotte. A partire da giugno, la compagnia potenzierà significativamente i collegamenti dai principali hub nazionali: Roma Fiumicino e Milano Malpensa passeranno infatti a ben tre frequenze giornaliere. In totale, durante i mesi estivi, la compagnia opererà 62 voli settimanali dall’Italia verso Madrid, garantendo una copertura capillare del territorio e offrendo circa 130.000 posti aggiuntivi rispetto alla stagione precedente.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
23/2/2026
Sciopero aerei: 7 voli cancellati da Alghero
Si annuncia un giovedì nerissimo per gli spostamenti in aereo dalla Sardegna verso Roma e Milano. Di seguito tutti i collegamenti cancellati da Ita Airways a partire dal 25 febbraio dallo scalo internazionale Riviera del Corallo
23/2/2026
«Aeroporti, crescita incompleta»
Lo dichiara Claudia Camedda, segretaria generale della Fit Cisl, commentando i numeri relativi agli scali di Cagliari, Olbia e Alghero. «Non è accettabile celebrare i numeri senza affrontare il tema della qualità dell’occupazione e della sostenibilità del sistema»
17/2«La continuità aerea non regola il turismo»
16/2WizzAir apre Alghero - Skopje
10/2Da Genova per Alghero e Olbia
9/2Nuova continuità in vendita 5 rotte
4/2«Volo Alghero-Milano: la proroga penalizza i sardi»
3/2«Ct, compensazioni per l´Alghero - Milano»
2/2Continuità aerea marchiata Aeroitalia
28/1Aeroitalia: nuove rotta da Olbia e Cagliari
26/1Salaris: sull’Alghero-Linate un fallimento
25/1Scuola di volo, competenza e rispetto basta slogan
« indietro archivio aeroporto »
24 febbraio
Colpo alla Cunetta, finestrini spaccati
20 febbraio
Cercasi pellet disperatamente ad Alghero
24 febbraio
Basket Alghero, arriva Chef Mike



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)