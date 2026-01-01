Alguer.it
La 39ª Marcia regionale della Pace il 18 gennaio
Si terrà a Macomer organizzata dalla Delegazione regionale Caritas Sardegna, in collaborazione con il CSV Sardegna Solidale. Alla macchina organizzativa quest’anno si aggiungono la Diocesi di Alghero-Bosa e il Comune di Macomer. La Marcia sarà presieduta dal vescovo Padre Mauro Maria Morfino
ALGHERO - Si terrà a Macomer, il 18 gennaio, la XXXIX Marcia della Pace organizzata dalla Delegazione regionale Caritas Sardegna, in collaborazione con il CSV Sardegna Solidale. Alla macchina organizzativa quest’anno si aggiungono la Diocesi di Alghero-Bosa e il Comune di Macomer. La XXXIX Marcia della Pace avrà come tema La pace sia con tutti voi. Verso una pace disarmata e disarmante, richiamato nel Messaggio di Papa Leone XIV per la LIX Giornata Mondiale Della Pace.

Tutti sono invitati a mobilitarsi per parlare di pace. Sono attesi i rappresentanti delle autorità regionali e locali, delle associazioni, delle Caritas diocesane e della Caritas Sardegna, del mondo della scuola e del volontariato, sacerdoti, laici e laiche, religiosi e religiose, famiglie e la comunità tutta. Sarà una Marcia di ampio respiro per riflettere su come affrontare la spirale di odio che continua e generare conflitti nel mondo ma anche a influire negativamente sulle relazioni tra le persone.

«Abbiamo compreso da tanto tempo che solo disarmando la guerra dentro noi stessi, nelle nostre comunità, nelle nostre famiglie, possiamo aspirare a una pace autentica - afferma il comitato promotore nell’appello. Una pace che sia giustizia anche per la nostra Sardegna, che vive appieno le contraddizioni del mondo occidentale, terra di sperimentazioni belliche, di costruzione di armi, di tentativo continuo di speculazione energetica. Terra dove molte persone non hanno accesso a diritti fondamentali come la salute e l’assistenza sanitaria, il lavoro e una vita dignitosa. È sempre più evidente che i problemi del nostro microcosmo sono legati a quelli del macrocosmo, ed è per questo che è importante per tutti noi riscoprire motivazioni autentiche di impegno civile che non sia estemporaneo, ma radicale e continuato».

La Marcia sarà presieduta dal vescovo di Alghero-Bosa, Padre Mauro Maria Morfino e alla stessa parteciperanno Mons. Antonello Mura, Presidente della Conferenza Episcopale Sarda e altri vescovi della Sardegna. Il percorso si concluderà nella chiesa della B. V. Maria Regina delle Missioni, nella quale si terrà una veglia di preghiera che sarà presieduta dal Cardinale Dominique Joseph Mathieu, Arcivescovo di Teheran-Ispahan dei Latini in Iran.
