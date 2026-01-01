Cor 21:40 «Grazie per equilibrio e dedizione» Nella chiesa del Rosario di Alghero le celebrazioni in occasione di San Sebastiano, Patrono della Polizia Locale, alla presenza di numerosi amministratori locali col sindaco in testa



ALGHERO - «La Polizia Locale rappresenta il braccio operativo dell’Amministrazione, ma anche una presenza costante, vicina e rassicurante per i cittadini. Un lavoro spesso silenzioso, ma fondamentale, che contribuisce ogni giorno alla sicurezza, al rispetto delle regole e alla convivenza civile». Parole del sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto, nel giorno in cui nella chiesa del Rosario si sono svolte le celebrazioni in occasione di San Sebastiano, Patrono della Polizia Locale. «Negli ultimi mesi abbiamo scelto di essere concretamente al fianco del Corpo, investendo risorse importanti: nel rafforzamento della pianta organica, nella formazione, nel rinnovamento del parco mezzi e nell’introduzione di nuove strumentazioni a supporto dell’attività quotidiana» sottolinea Cacciotto, presente insieme al vicesindaco Marinaro e numerosi amministratori, al fianco del comandante Masala.