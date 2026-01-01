Alguer.it
Ossi e Florinas celebrano Sant´Antonio Abate
S.A. 21:46
Ossi e Florinas celebrano Sant´Antonio Abate
Una ricorrenza antica, che affonda le sue radici nella devozione popolare delle due comunità e che da generazioni segna l’inizio dell’anno con il fuoco rituale, simbolo di purificazione e rinascita. Il programma si aprirà venerdì 16 gennaio
Ossi e Florinas celebrano Sant´Antonio Abate

OSSI - Tra le campagne che uniscono Ossi e Florinas, il mese di gennaio si apre come da tradizione con i festeggiamenti in onore di Sant'Antonio Abate in programma venerdì 16 e sabato 17 gennaio presso la suggestiva chiesa campestre di Sant’Antonio di Briai (Bore). Una ricorrenza antica, che affonda le sue radici nella devozione popolare delle due comunità e che da generazioni segna l’inizio dell’anno con il fuoco rituale, simbolo di purificazione e rinascita. Il grande falò acceso in onore del santo, protettore degli animali e delle campagne, continua a rappresentare un momento di forte partecipazione collettiva, rinnovando un legame storico con la comunità di florinas.

Il programma si aprirà venerdì 16 gennaio alle ore 19.00 con i vespri solenni, seguiti dalla tradizionale benedizione del fuoco. Subito dopo, dalle ore 19.30, le fiamme del falò illumineranno la serata, accompagnate dalla degustazione di carne arrosto e vino, in un’atmosfera conviviale resa ancora più suggestiva dalle esibizioni del Coro Boghes Noas di Ossi e del Coro di Florinas, insieme a momenti di musica aperti a tutti. Le celebrazioni proseguiranno sabato 17 gennaio alle ore 11.00 con la messa solenne, seguita dalla distribuzione del pane benedetto, gesto simbolico che richiama la protezione del santo e il valore della condivisione. Alle ore 12.00 spazio infine a un nuovo momento di incontro con brindisi, dolci e vino. La festa di Sant’Antonio Abate rinnova così un legame profondo tra le comunità di Ossi e Florinas, mantenendo viva una tradizione che, attorno al calore del fuoco, continua a raccontare la storia e il senso di appartenenza di un intero territorio.
