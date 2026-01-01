Cor 17:31 San Sebastiano, comandi riuniti a Sennori A Sennori le Polizie locali e gli amministratori dei Comuni di Castelsardo, Ittiri, Ossi, Ploaghe, Porto Torres, Pozzomaggiore, Sassari, Sorso, Stintino, Usini, nella parrocchia di San Basilio Magno per celebrare i festeggiamenti del santo protettore, San Sebastiano



SENNORI - Per il quarto anno consecutivo a Sennori la Polizia locale alla guida del comandante, Gabriele Oggiano, d’intesa con l’amministrazione comunale rappresentata dal sindaco, Nicola Sassu e dal consigliere delegato, Giovannino Mannu, si è riunita con le Polizie locali e gli amministratori dei Comuni di Castelsardo, Ittiri, Ossi, Ploaghe, Porto Torres, Pozzomaggiore, Sassari, Sorso, Stintino, Usini, nella parrocchia di San Basilio Magno per celebrare i festeggiamenti del santo protettore, San Sebastiano.



La celebrazione è stata presieduta dal parroco, don Giuseppe Marras, il quale al termine della celebrazione eucaristica ha benedetto le auto delle Polizie locali presenti, schierate nel piazzale della chiesa. Ai festeggiamenti hanno partecipato anche il viceprefetto aggiunto, Andrea Puledda, il dirigente della Polizia stradale di Sassari, Inti Piras, il comandante della Stazione carabinieri di Sennori, i comandanti e ufficiali della Compagnie barracellari di Sennori e Alghero, numerosi colleghi in quiescenza della polizia locale e i cittadini di Sennori che hanno accolto l’invito per unirsi a questa giornata.