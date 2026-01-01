Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesassariCronacaRiti › San Sebastiano, comandi riuniti a Sennori
Cor 17:31
San Sebastiano, comandi riuniti a Sennori
A Sennori le Polizie locali e gli amministratori dei Comuni di Castelsardo, Ittiri, Ossi, Ploaghe, Porto Torres, Pozzomaggiore, Sassari, Sorso, Stintino, Usini, nella parrocchia di San Basilio Magno per celebrare i festeggiamenti del santo protettore, San Sebastiano
San Sebastiano, comandi riuniti a Sennori

SENNORI - Per il quarto anno consecutivo a Sennori la Polizia locale alla guida del comandante, Gabriele Oggiano, d’intesa con l’amministrazione comunale rappresentata dal sindaco, Nicola Sassu e dal consigliere delegato, Giovannino Mannu, si è riunita con le Polizie locali e gli amministratori dei Comuni di Castelsardo, Ittiri, Ossi, Ploaghe, Porto Torres, Pozzomaggiore, Sassari, Sorso, Stintino, Usini, nella parrocchia di San Basilio Magno per celebrare i festeggiamenti del santo protettore, San Sebastiano.

La celebrazione è stata presieduta dal parroco, don Giuseppe Marras, il quale al termine della celebrazione eucaristica ha benedetto le auto delle Polizie locali presenti, schierate nel piazzale della chiesa. Ai festeggiamenti hanno partecipato anche il viceprefetto aggiunto, Andrea Puledda, il dirigente della Polizia stradale di Sassari, Inti Piras, il comandante della Stazione carabinieri di Sennori, i comandanti e ufficiali della Compagnie barracellari di Sennori e Alghero, numerosi colleghi in quiescenza della polizia locale e i cittadini di Sennori che hanno accolto l’invito per unirsi a questa giornata.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
14/1Ossi e Florinas celebrano Sant´Antonio Abate
9/1La 39ª Marcia regionale della Pace il 18 gennaio
26/12Auguri a cavallo per gli anziani di Alghero
24/12“Lo Senyal del Judici” nella Notte di Natale
8/12La Luce della Pace da Betlemme ad Alghero
7/12Alghero accende l´Abete di Natale
2/12Natale, Alghero torna alle origini
26/11Il Cant de la Sibil·la a San Paolo di Codrongianos
5/114 Novembre, Pais: Protezione civile esclusa
3/11Defunti, la pioggia interrompe la cerimonia
« indietro archivio riti »
20 gennaio
Cocco a Moro: pena e vergogna
20 gennaio
Ciclone, è ancora massima allerta: evacuazioni
20 gennaio
Mauro Cossiga, il libro all´Archivio storico



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)