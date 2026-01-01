Alguer.it
Alguer.itnotiziealgheroCulturaLingue › Tardes de Tertúlia, nuovo incontro
Cor 17:08
Tardes de Tertúlia, nuovo incontro
Nuovo appuntamento del ciclo Tardes de Tertúlia, organizzato dall’Institut Ramon Llull e dall’Università di Sassari, in collaborazione con l’Obra Cultural de l’Alguer e la Plataforma per la Llengua
Tardes de Tertúlia, nuovo incontro

ALGHERO - In questa occasione, il dott. Gerard Navarro Tilloca terrà una conferenza dal titolo «Colles castelleres e identità». I territori di lingua catalana sono terre di antiche tradizioni popolari, le cui radici affondano nei secoli passati e che si sono mantenute vive e vitali fino ai nostri giorni. Di origine popolare, queste manifestazioni culturali rafforzano l’identità delle comunità che le accolgono ed evocano un passato in cui storia e cultura si fondono, dando vita a espressioni collettive vibranti e profondamente radicate nel territorio.

La tradizione secolare dei castells, riconosciuta come Patrimonio culturale immateriale dell’umanità dall’UNESCO, rappresenta una delle espressioni più emblematiche di questo patrimonio. Donne, uomini e bambini sfidano le leggi della fisica per innalzare torri umane sempre più alte, in un esercizio collettivo che unisce sforzo fisico, fiducia reciproca, disciplina e forte senso di comunità.
Negli ultimi anni, i castells sono diventati anche un fenomeno di portata internazionale. Oltre l’ambito strettamente catalano, questa tradizione si è diffusa in diverse parti del mondo grazie alla sua dimensione ludica, sportiva e, soprattutto, di aggregazione sociale, capace di strutturare e rafforzare le comunità attorno a un progetto condiviso. In questo contesto, il numero delle colles castelleres internazionali è cresciuto in modo significativo.

Tra queste si distingue la colla els Mataresos de l’Alguer, in Sardegna, della quale il dott. Gerard Navarro Tilloca fa parte del gruppo direttivo, come esempio significativo della capacità dei castells di generare identità, coesione sociale e continuità culturali oltre i confini territoriali. L’incontro si terrà giovedì 15 gennaio alle ore 19.00, presso la Biblioteca Catalana (via dell’Arduí, 44, Alghero), e venerdì 16 gennaio alle ore 15.00, nell’Aula Joyce della Facoltà di Lettere (via Roma, 151, Sassari).
