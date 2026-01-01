Alguer.it
Alguer.itnotiziealgheroCulturaLingue › Lo Senyal del Judici: conferenza
Cor 16:38
Lo Senyal del Judici: conferenza
Lo Senyal del Judici: de la paraula a l’imatge i al cant. De les profecies antigues al Cant de la Sibil.la a l’Alguer: appuntamento venerdì prossimo presso l´Òmnium Cultural de l’Alguer
ALGHERO - Venerdì 6 di febbraio nella sede di Òmnium Cultural de l’Alguer, in Via La Marmora 64 alle ore 18.00, si terrà la conferenza sul tema “ Lo Senyal del Judici: de la paraula a l’imatge i al cant. De les profecies antigues al Cant de la Sibil.la a l’Alguer. La conferenza rientra nel progetto di valorizzazione del Cant de la Sibil.la o Senyla del Judici, riconosciuto dall’UNESCO patrimonio culturale immateriale, una iniziativa che il Coro Polifonico algherese e l’Associazione Arte e Musica promuovono e realizzano con l’obiettivo di diffondere uno dei canti più antichi e suggestivi della tradizione medievale europea, che ancora oggi vivono nella cultura catalana di Alghero.

Il progetto coniuga ricerca storica, qualità artistica e attività divulgativa attraverso concerti, studi, produzioni musicali e momenti di approfondimento, contribuendo alla valorizzazione del patrimonio identitario e linguistico della città e del suo storico legame con il Mediterraneo. La direzione artistica dell’intero progetto è affidata al Maestro Ugo Spanu.

La conferenza, che prevede anche la proiezione di immagini e musica, sarà tenuta da Carmela Mura Monfardino e Giuseppe Calaresu, figure di riferimento del progetto, da anni impegnati, attraverso le rispettive associazioni, nella ricerca e nella promozione della storia e della cultura musicale legate al Cant de la Sibil·la. Carmela Mura Monfardino opera all’interno dell’Associazione Arte in Musica, contribuendo alla progettazione culturale e alla valorizzazione del patrimonio legato alla Sibil·la; Giuseppe Calaresu è membro del Coro Polifonico Algherese ed è, insieme a Carmela, curatore storico del progetto. La conferenza è aperta al pubblico.
