Omnium a Barcellona per Joaquim Arenas

ALGHERO - La scorsa settimana, nella Chiesa di Santa Maria del Mar a Barcellona, è stato commemorato Joaquim Arenas I Sampera, grande amico della Città di Alghero e intensamente impegnato nella diffusione della lingua algherese.



In virtù di Responsabile del Servizio di Insegnamento del Catalano della Generalitat de Catalunya, si era fatto promotore di una intensa collaborazione tra il Comune di Alghero, Omnium Cultural e la Generalitat dando luogo al "Progetto Palomba" che - per oltre 10 anni - formò linguisticamente molti alunni delle scuole elementari e materne di Alghero.



Appena dopo la celebrazione della Santa Messa, è stato apposto un omaggio floreale nella Plaça del Fossar de les Moreres dedicata ai Martiri del 1714. Alla commemorazione di Joaquim Arenas ha partecipato una delegazione di Omnium Cultural de l'Alguer con Tonino Baldino e Luca Scala.