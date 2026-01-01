Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroCulturaLingue › Omnium a Barcellona per Joaquim Arenas
Cor 15:21
Omnium a Barcellona per Joaquim Arenas
Nella Chiesa di Santa Maria del Mar a Barcellona, è stato commemorato Joaquim Arenas I Sampera, grande amico della Città di Alghero e intensamente impegnato nella diffusione della lingua algherese
Omnium a Barcellona per Joaquim Arenas

ALGHERO - La scorsa settimana, nella Chiesa di Santa Maria del Mar a Barcellona, è stato commemorato Joaquim Arenas I Sampera, grande amico della Città di Alghero e intensamente impegnato nella diffusione della lingua algherese.

In virtù di Responsabile del Servizio di Insegnamento del Catalano della Generalitat de Catalunya, si era fatto promotore di una intensa collaborazione tra il Comune di Alghero, Omnium Cultural e la Generalitat dando luogo al "Progetto Palomba" che - per oltre 10 anni - formò linguisticamente molti alunni delle scuole elementari e materne di Alghero.

Appena dopo la celebrazione della Santa Messa, è stato apposto un omaggio floreale nella Plaça del Fossar de les Moreres dedicata ai Martiri del 1714. Alla commemorazione di Joaquim Arenas ha partecipato una delegazione di Omnium Cultural de l'Alguer con Tonino Baldino e Luca Scala.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
9/1Tardes de Tertúlia, nuovo incontro
3/1Stintino investe sulla lingua sarda
11/12Dolci algheresi: conferenza alla Biblioteca Catalana
3/12Calendario in algherese 2026 dell´Òmnium Cultural
24/11Corsi di Lingua e cultura catalana ad Alghero
13/11Corsi di Tomborinos in algherese: iscrizioni
23/10Mare Llengua Festival: si chiude la prima edizione
22/10Progetti in algherese: nuovi fondi
21/10Escola de Alguerés Pasqual Scanu: iscrizioni
21/10Identità catalana in Sardegna: giornata studio
« indietro archivio lingue »
18 gennaio
Passa il ciclone sulla Sardegna
18 gennaio
Alghero, poker di gol a Coghinas
18 gennaio
Raffaella Sanna traccia il percorso Unesco



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)