S.A. 18:10
Malata di Sla, arriva il comunicatore oculare
Ausili in consegna alla donna algherese. Entro fine mese anche la carrozzina alla donna malata di Sla. Sul caso sollevato dal consigliere comunale della Lega Michele Pais la Asl di Sassari fa alcune precisazioni sulla procedura amministrativa della consegna degli ausili all´utente
Malata di <i>Sla</i>, arriva il comunicatore oculare

ALGHERO - Questa mattina e' stato consegnato il comunicatore oculare alla donna di Alghero affetta da Sla ed entro gennaio le verrà consegnata anche la carrozzina. Sul caso sollevato dal consigliere comunale della Lega Michele Pais la Asl di Sassari [LEGGI] fa alcune precisazioni sulla procedura amministrativa che sta alla base della consegna degli ausili all'utente: Il 4 novembre 2025 i familiari della donna hanno presentato due istanze all'Ufficio Protesica del Distretto di Alghero per la fornitura di un comunicatore oculare e di una carrozzina. La Asl, quindi, attraverso il Servizio di Protesica, ha immediatamente preso in carico la pratica e attivato tutte le procedure amministrative
per il noleggio del comunicatore oculare; trattandosi però di apparecchiatura specifica, scelte dallo stesso paziente, non era disponibile sulla piattaforma SardegnaCat, questo ha portato a negoziare il noleggio del bene sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa) di Consip, poi acquistato con la determinazione del Servizio Acquisti n.1256 del 19.12.2025.

L'Azienda Sanitaria interviene anche sulle tempistiche: Una procedura che ha portato a diverse interlocuzioni con le aziende e tempo per la ricerca sul mercato del puntatore che si è conclusa, a due mesi dalla presentazione della domanda, con la consegna del bene nelle mani dei familiari. La seconda istanza riguardava invece una carrozzina, da realizzarsi su misura, sulla base delle dimensioni e necessità della paziente. Attualmente la ditta che si e' aggiudicata la fornitura sta realizzando il dispositivo che, fanno sapere, verra' consegnato entro il mese di gennaio, quindi prima dei tre mesi dalla presentazione della richiesta. E concludono: «Dinanzi a forniture di materiale costruito ad "hoc" per il paziente bisogna necessariamente mettere in conto del tempo per gli uffici della Asl per la ricerca dello stesso sul mercato elettronico. Oltre poi al tempo per la realizzazione, il trasporto e consegna al domicilio del paziente che in questo caso, nonostante le festività natalizie, e' avvenuta dopo due mesi per il puntatore, avverrà entro i tre mesi per la carrozzina».
