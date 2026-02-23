Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesassariSaluteSanità › Open day Asl per il fuoco di Sant’Antonio
S.A. 10:43
Open day Asl per il fuoco di Sant’Antonio
L’Asl di Sassari organizza un Open Day per sensibilizzare la popolazione alla vaccinazione e per somministrare il vaccino, senza prenotazione, alla popolazione più fragile. Vaccini a Sassari, Ozieri, Alghero
Open day Asl per il fuoco di Sant’Antonio

SASSARI - Dal 23 febbraio al 1° marzo 2026 si celebra la Settimana internazionale di sensibilizzazione sul fuoco di Sant’Antonio. L’Asl di Sassari organizza un Open Day per sensibilizzare la popolazione alla vaccinazione e per somministrare il vaccino, senza prenotazione, alla popolazione più fragile. L’Herpes Zoster, questo il suo nome scientifico, è un’eruzione cutanea dolorosa meglio nota appunto come fuoco di Sant’Antonio. La patologia si manifesta tipicamente con vescicole multiple disposte a fascia, spesso nell’area del torace.

Le conseguenze e le complicanze non sono indifferenti: la nevralgia post-erpetica, dolorosa ed invalidante, può verificarsi nel 25-50% dei pazienti con Herpes Zoster al di sopra dei 50 anni; e da qui deriva anche l’elevato rischio di ospedalizzazione, che nelle persone anziane è anche venti volte maggiore. Si tratta di un infezione virale, che può colpire anche in forma ripetute, e diventa ancora più difficile da affrontare quando si associa ad altre patologie come una neoplasia, BPCO, malattia renale cronica, diabete mellito, patologie reumatiche, terapie immunosopressive.

Si stima che l’Herpes Zoster colpisca in Italia 153mila persone ogni anno: colpisce gli adulti – tra le persone che vivono fino a 85 anni una su due deve affrontare almeno una volta il Fuoco di Sant’Antonio – e il 40% dei casi si verificano in persone di almeno 60 anni.
Hanno diritto alla vaccinazione gratuita: i soggetti fragili con patologia (oncologici, cardiopatici tranne l'ipertensione semplice , diabetici, malattie respiratorie tipo bpco e asma, Insufficienza renale); I sessantacinquenni classe 1961 e coloro che sono nati tra il 1952 e il 1960; soggetti che hanno avuto un episodio di Herpes Zoster. Il ciclo vaccinale prevede una prima dose al tempo zero e la seconda a distanza di almeno due mesi. Se appartieni a una categoria a rischio per condizione o patologia e risiedi nel territorio di competenza della Asl nelle giornate dell’Open day potrai esser vaccinato senza prenotazione, oppure potrai ricevere informazioni dal personale sanitario e prenotare la vaccinazione in un'altra giornata.

Mercoledì 25 febbraio 2026, orario dalle ore 08.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00
Sassari. Via Rizzeddu 21,
Palazzina “G”
Info: 079 2062875
Email: prenotazionevaccini.
sassari@aslsassari.it

Ozieri. c/o Ospedale Civile via
Colle Cappuccini
Info: 079 779412
Email: prenotazionevaccini.
ozieri@aslsassari.it

Giovedì 26 febbraio 2026, orario dalle ore 08.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00
Alghero. Via P. Paoli 32
Info: 079 9959821
Email: prenotazionevaccini.
alghero@aslsassari.it
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
23/2/2026
Blitz sulla sanità: Dem fuori
La presidente nomina una Giunta di domenica e procede con le nuove nomine dei Direttori Generali dell’Azienda socio-sanitaria locale n. 8 di Cagliari e dell’Azienda socio-sanitaria locale n. 2 della Gallura. Il Pd non partecipa
24/2/2026
«Neurochirurgia, rete regionale al collasso»
Lo denuncia il coordinatore regionale dirigenza Sanitaria UIL FPL Sardegna Giovanni Pinna, che ha inviato una lettera alla presidente della Regione Alessandra Todde, al direttore generale dell’assessorato Sanità Thomas Schael, al direttore generale dell’Arnas Brotzu, al direttore generale dell’Asl di Sassari Serafinangelo Ponti e al direttore generale dell’Asl 3 di Nuoro Francesco Trotta
24/2/2026
Sanità e poltrone, Tedde: spettacolo indegno
«Quando una maggioranza discute più di incarichi che di soluzioni - rincara Marco Tedde - significa che la rotta è smarrita. Le tensioni interne stanno paralizzando l’azione amministrativa e distraggono completamente dai problemi reali della Sardegna»
21/2A Ozieri la terapia semi-intensiva
20/2Da Alghero a Genova, neonata al Gaslini
19/225 milioni ai pronto soccorso sardi
18/2Sclerosi multipla: verso farmaci di nuova generazione
18/2«Sede adeguata per il Serd ad Alghero»
16/2«Basta silenzi sull´ospedale Marino»
16/2«Neurologia, nessun merito a Sinistra»
14/2«Neurologia Alghero, conquista storica»
13/2«Serd al Marino, chiarimenti urgenti»
11/2Accreditamento regionale a Diagnostica Ozieri
« indietro archivio sanità »
25 febbraio
Alla Mercede sfondano i finestrini di una Panda
24 febbraio
Colpo alla Cunetta, finestrini spaccati
25 febbraio
Alguerunners tra esordi e conferme



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)