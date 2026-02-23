S.A. 10:43 Open day Asl per il fuoco di Sant’Antonio L’Asl di Sassari organizza un Open Day per sensibilizzare la popolazione alla vaccinazione e per somministrare il vaccino, senza prenotazione, alla popolazione più fragile. Vaccini a Sassari, Ozieri, Alghero



SASSARI - Dal 23 febbraio al 1° marzo 2026 si celebra la Settimana internazionale di sensibilizzazione sul fuoco di Sant’Antonio. L’Asl di Sassari organizza un Open Day per sensibilizzare la popolazione alla vaccinazione e per somministrare il vaccino, senza prenotazione, alla popolazione più fragile. L’Herpes Zoster, questo il suo nome scientifico, è un’eruzione cutanea dolorosa meglio nota appunto come fuoco di Sant’Antonio. La patologia si manifesta tipicamente con vescicole multiple disposte a fascia, spesso nell’area del torace.



Le conseguenze e le complicanze non sono indifferenti: la nevralgia post-erpetica, dolorosa ed invalidante, può verificarsi nel 25-50% dei pazienti con Herpes Zoster al di sopra dei 50 anni; e da qui deriva anche l’elevato rischio di ospedalizzazione, che nelle persone anziane è anche venti volte maggiore. Si tratta di un infezione virale, che può colpire anche in forma ripetute, e diventa ancora più difficile da affrontare quando si associa ad altre patologie come una neoplasia, BPCO, malattia renale cronica, diabete mellito, patologie reumatiche, terapie immunosopressive.



Si stima che l’Herpes Zoster colpisca in Italia 153mila persone ogni anno: colpisce gli adulti – tra le persone che vivono fino a 85 anni una su due deve affrontare almeno una volta il Fuoco di Sant’Antonio – e il 40% dei casi si verificano in persone di almeno 60 anni.

Hanno diritto alla vaccinazione gratuita: i soggetti fragili con patologia (oncologici, cardiopatici tranne l'ipertensione semplice , diabetici, malattie respiratorie tipo bpco e asma, Insufficienza renale); I sessantacinquenni classe 1961 e coloro che sono nati tra il 1952 e il 1960; soggetti che hanno avuto un episodio di Herpes Zoster. Il ciclo vaccinale prevede una prima dose al tempo zero e la seconda a distanza di almeno due mesi. Se appartieni a una categoria a rischio per condizione o patologia e risiedi nel territorio di competenza della Asl nelle giornate dell’Open day potrai esser vaccinato senza prenotazione, oppure potrai ricevere informazioni dal personale sanitario e prenotare la vaccinazione in un'altra giornata.



Mercoledì 25 febbraio 2026, orario dalle ore 08.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00

Sassari. Via Rizzeddu 21,

Palazzina “G”

Info: 079 2062875

Email: prenotazionevaccini.

sassari@aslsassari.it



Ozieri. c/o Ospedale Civile via

Colle Cappuccini

Info: 079 779412

Email: prenotazionevaccini.

ozieri@aslsassari.it



Giovedì 26 febbraio 2026, orario dalle ore 08.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00

Alghero. Via P. Paoli 32

Info: 079 9959821

Email: prenotazionevaccini.

alghero@aslsassari.it