Alguer.itnotiziealgheroCronacaViabilità › Buche e tombini: lamentele ad Alghero
Cor 18:29
Buche e tombini: lamentele ad Alghero
Di estrema pericolosità le condizioni degli asfalti ad Alghero. Problemi un po in tutti i quartieri e in numerose vie. Lamentele da parte dei residenti di via Vittorio Emanuele: oltre agli asfalti deteriorati, c´è un tombino che malconcio
ALGHERO - Non è davvero una novità per Alghero, ma oltre alle solite buche lungo tutta via Vittorio Emanuele (una strada piuttosto trafficata), adesso compare anche un tombino all’incrocio con via Cravellet che “suona” instancabile. Ogni auto che ci passa sopra – praticamente una ogni pochi secondi – regala a tutta la via una bella nota metallica. «È talmente rumoroso che sembra di vivere dentro una cassa di risonanza» lamentano alcuni residenti ormai stanchi.

Negli ultimi giorni una delle numerose buche è stata “rattoppata” (più o meno), ma il resto della strada resta al suo peggio… e ora ci si è aggiunto anche il concerto del tombino. I residenti hanno già segnalato il disagio in Comune. «Nel frattempo continueremo a godere della colonna sonora gratuita di via Vittorio Emanuele. Dicono che riasfalteranno presto la via - chissà, magari per il prossimo Giubileo» il commenta sarcastico.
« indietro archivio viabilità »
