Cor 19:28 Mareggiata, chiusa la litoranea per Fertilia La violenta mareggiata delle ultime ore ha invaso la carreggiata stradale. Troppo pericoloso permettere il passaggio veicolare: strada interrotta ad Alghero



ALGHERO - Acqua, sabbia e detriti hanno invaso la carreggiata. Così Viale Primo Maggio, nel tratto compreso tra Villa Segni e il Palazzo dei Congressi fino alla rotatoria, è stato chiuso al traffico a causa delle forti mareggiate che nelle ultime ore hanno colpito la costa algherese. Il mare ha invaso la carreggiata: Troppo pericoloso permettere il passaggio veicolare, così la Polizia locale ha interrotto la circolazione dirottandola sul Viale Burruni.