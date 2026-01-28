Cor 14:40 Strade ormai al collasso ad Alghero Problemi in tutti i quartieri e malcontento crescente. Si moltiplicano incidenti e problemi alle automobili. Non esiste più via senza buche, perfino di grandi dimensioni e profondità. Automobilisti esausti



ALGHERO - Strade urbane sempre più pericolose ad Alghero, con strade ormai al collasso: Non esiste più via senza buche, perfino di grandi dimensioni e profondità. Inutile censirle tutte ormai ed allertare chi percorre le strade con le moto. In questo scenario disastroso, si moltiplicano gli incidenti e le denunce pubbliche sulle gravi condizioni in cui si trova l'asse viario cittadino. Al netto degli annunci sugli imminenti rifacimenti degli asfalti che di settimana in settimana si rimandano nel tempo, urgono immediati interventi, ma soprattuto un vero controllo di corretta realizzazione dei lavori, troppo spesso mal eseguiti proprio come i ripristini.