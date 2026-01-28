Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroCronacaViabilità › Strade ormai al collasso ad Alghero
Cor 14:40
Strade ormai al collasso ad Alghero
Problemi in tutti i quartieri e malcontento crescente. Si moltiplicano incidenti e problemi alle automobili. Non esiste più via senza buche, perfino di grandi dimensioni e profondità. Automobilisti esausti
Strade ormai al collasso ad Alghero

ALGHERO - Strade urbane sempre più pericolose ad Alghero, con strade ormai al collasso: Non esiste più via senza buche, perfino di grandi dimensioni e profondità. Inutile censirle tutte ormai ed allertare chi percorre le strade con le moto. In questo scenario disastroso, si moltiplicano gli incidenti e le denunce pubbliche sulle gravi condizioni in cui si trova l'asse viario cittadino. Al netto degli annunci sugli imminenti rifacimenti degli asfalti che di settimana in settimana si rimandano nel tempo, urgono immediati interventi, ma soprattuto un vero controllo di corretta realizzazione dei lavori, troppo spesso mal eseguiti proprio come i ripristini.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
28/1/2026
Mareggiata, chiusa la litoranea per Fertilia
La violenta mareggiata delle ultime ore ha invaso la carreggiata stradale. Troppo pericoloso permettere il passaggio veicolare: strada interrotta ad Alghero
19:33
Stintino: lavori di sicurezza nella Panoramica
620mila euro per blindare la sicurezza della strada Panoramica prima dell’estate. Al via il 4 febbraio il piano di riqualificazione finanziato con fondi comunali.
28/1/2026
Ztl, rinnovo pass ad Alghero
A distanza di qualche giorno dalla scadenza, fissata il 31 gennaio, l´Amministrazione comunale ricorda ai cittadini residenti la necessità di rinnovare il pass per l´accesso alla Zona a Traffico Limitato
25/1Frana sull´Alghero-Bosa: pericoli
24/1Salta la pavimentazione sui Bastioni di Alghero
24/1Occhio alla segnaletica, trappola-Lidl: multe
22/1«Strada per Putifigari interrotta da mesi»
22/1Ingressi alla Pelosa: caos politico a Stintino
21/1Parcheggi multipiano la soluzione per Alghero
9/1«Troppe croci sulle strade sarde»
9/1Buche e tombini: lamentele ad Alghero
7/1Da marzo nuovi asfalti ad Alghero: le vie
7/1Las Tronas, cratere in curva: pericolo
« indietro archivio viabilità »
29 gennaio
Rapina alla Conad: punta la pistola e scappa
30 gennaio
«In via Tarragona una caffetteria sociale»
30 gennaio
Maria Pia, 125 mila euro per nuova illuminazione



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)