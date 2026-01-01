Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroCronacaViabilità › Frana sulla strada tra Alghero e Villanova
Cor 12:00
Frana sulla strada tra Alghero e Villanova
I massi caduti hanno invaso una carreggiata limitando il passaggio delle vetture: sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Alghero. Non si registrano né feriti né auto coinvolte
Frana sulla strada tra Alghero e Villanova

ALGHERO - Problemi sulla strada che collega la città di Alghero col paese di Villanova Monteleone.
Intorno alle 6.15 di questa mattina (lunedì), la squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Alghero è intervenuta sulla Strada Statale 292 al Km 8, per una frana. I massi caduti hanno invaso una carreggiata limitando il passaggio delle vetture. I vigili al loro arrivo hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area interessata dallo smottamento, in attesa delle macchine operatrici dell’Anas. Non si registrano né feriti né auto coinvolte. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
5/2Ecco le strisce pedonali creative
2/2«Viale I° Maggio, l´asfalto dura sei mesi»
30/1Strade ormai al collasso ad Alghero
29/1Stintino: lavori di sicurezza nella Panoramica
28/1Mareggiata, chiusa la litoranea per Fertilia
28/1Ztl, rinnovo pass ad Alghero
25/1Frana sull´Alghero-Bosa: pericoli
24/1Salta la pavimentazione sui Bastioni di Alghero
24/1Occhio alla segnaletica, trappola-Lidl: multe
22/1«Strada per Putifigari interrotta da mesi»
« indietro archivio viabilità »
9 febbraio
Trony, ił rapinatore mascherato colpisce ancora
7 febbraio
Nuova rapina ad Alghero in farmacia
9 febbraio
Rapine: Cacciotto predica serietà e fiducia



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)