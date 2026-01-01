Cor 12:00 Frana sulla strada tra Alghero e Villanova I massi caduti hanno invaso una carreggiata limitando il passaggio delle vetture: sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Alghero. Non si registrano né feriti né auto coinvolte



ALGHERO - Problemi sulla strada che collega la città di Alghero col paese di Villanova Monteleone.

Intorno alle 6.15 di questa mattina (lunedì), la squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Alghero è intervenuta sulla Strada Statale 292 al Km 8, per una frana. I massi caduti hanno invaso una carreggiata limitando il passaggio delle vetture. I vigili al loro arrivo hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area interessata dallo smottamento, in attesa delle macchine operatrici dell’Anas. Non si registrano né feriti né auto coinvolte. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.