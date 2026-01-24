Alguer.it
Frana sull´Alghero-Bosa: pericoli
17:44
Frana sull´Alghero-Bosa: pericoli
Nella notte tra venerdì e sabato una frana al km 10 ha imposto la chiusura del tratto stradale interessato. Sul posto i tecnici della provincia di Oristano che hanno messo in sicurezza il tratto interdetto
Frana sull´Alghero-Bosa: pericoli

ALGHERO - Ancora problemi sulla litoranea tra le città costiere di Alghero e Bosa. Nella notte tra venerdì e sabato una frana al km 10 ha imposto la chiusura del tratto stradale interessato. Tecnici e operai della Provincia di Oristano sono intervenuti rapidamente rimuovendo sassi, terra e rami che avevano invaso la carreggiata, lavori che si sono conclusi a fine mattina, con la riapertura della strada in sicurezza. L’episodio è l’ultimo di una lunga serie e ripropone con forza la necessità urgente di un progetto complessivo che garantisce la piena percorribilità in sicurezza dell'importante arteria di collegamento.
24/1/2026
24 gennaio
Occhio alla segnaletica, trappola-Lidl: multe
25 gennaio
Olmedo: schianto nella notte
25 gennaio
L´isola dello sport, IX conferenza regionale



