Alguer.itnotizieportotorresPoliticaViabilità › Stintino: lavori di sicurezza nella Panoramica
S.A. 19:33
Stintino: lavori di sicurezza nella Panoramica
620mila euro per blindare la sicurezza della strada Panoramica prima dell’estate. Al via il 4 febbraio il piano di riqualificazione finanziato con fondi comunali.
Stintino: lavori di sicurezza nella Panoramica

STINTINO – L’Amministrazione Comunale di Stintino dà il via a un massiccio intervento di riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità urbana ed extraurbana, rispettando puntualmente gli obiettivi fissati nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2024–2026. Con un investimento complessivo di 620.000 euro, interamente finanziato con fondi del bilancio comunale, l'ente avvia un cantiere fondamentale per garantire l'incolumità di cittadini e visitatori.

L’intervento, che prenderà il via il prossimo 4 febbraio, si concentrerà sulle arterie che presentano le maggiori criticità dovute all'usura del tempo: via Sassari e, soprattutto, la strada panoramica che collega il centro urbano alla provinciale 34. Qui, il manto stradale deteriorato e le barriere di sicurezza ormai degradate verranno completamente sostituiti. Il progetto prevede la sostituzione delle vecchie barriere con nuovi guardrail in acciaio-legno, una scelta che coniuga la normativa di sicurezza con il rispetto paesaggistico del contesto naturale di Stintino. Oltre al rifacimento completo del manto stradale in prossimità della sostituzione delle barriere, verrà realizzata una nuova isola spartitraffico in gomma riciclata all'incrocio tra via Sassari, via Tanca Salidda e piazza Municipio, snodo cruciale per la regolazione del traffico urbano.

«Questo intervento rappresenta un segnale politico forte", dichiara la Sindaca Rita Limbania Vallebella. "Lasciamo le 'chiacchiere da bar' e le polemiche su Facebook a chi vive di parole; noi abbiamo scelto di rispondere con la concretezza dei fatti e l'apertura dei cantieri.Avevamo preso un impegno preciso con la popolazione: risolvere le criticità storiche della nostra viabilità anche con interventi di manutenzione straordinaria e investire sulla sicurezza. Oggi, grazie a una gestione oculata delle risorse comunali, trasformiamo quell'impegno in cantiere. Non si tratta solo sostituire barriere stradali, ma di garantire infrastrutture degne di una destinazione turistica d'eccellenza, pronte ad accogliere i flussi della prossima stagione estiva in totale sicurezza».
