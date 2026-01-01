S.A. 14:00 Ecco le strisce pedonali creative Ad Alghero un progetto che integra scuola, istituzioni e comunità per rendere più sicuri e riconoscibili i percorsi casa–scuola, promuovendo una nuova cultura della mobilità urbana. Oggi la presentazione



ALGHERO - Presentata oggi a Porta Terra l’iniziativa “Passi Sicuri - Sicurezza e arte per le strade scolastiche” alla presenza del Sindaco Raimondo Cacciotto, dell’assessora alla Cultura, innovazione e conoscenza Raffaella Sanna, dell’assessore all’Urbanistica, mobilità e immaginazione civica Roberto Corbia, del direttore regionale INAIL Sardegna Alfredo Nicifero, della responsabile della Prevenzione Inail Sara Ruggiu, di Giulio Pes di San Vittorio, Presidente dell'Automobile Club Sassari, dei dirigenti scolastici degli Istituti comprensivi algheresi Giovanni Ibba e Paola Masala, e Elia Cossu e Maria Luisa Perazzona coordinatori dell’Associazione culturale Itinerandia. “Passi Sicuri - Arte, scuola e comunità per la sicurezza urbana” è un progetto ideato e realizzato dall’Associazione culturale Itinerandia che affronta in modo strutturato una delle principali sfide delle città contemporanee: la sicurezza dei percorsi casa–scuola. L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che la prevenzione degli incidenti stradali e la tutela dei soggetti più vulnerabili richiedono interventi integrati, capaci di unire infrastruttura, educazione e partecipazione civica.



Il progetto si sviluppa nel territorio di Alghero e pone il sistema scolastico al centro dell’azione pubblica. Le scuole non sono semplici luoghi di destinazione, ma diventano veri e propri presìdi di cittadinanza attiva, coinvolgendo studenti, docenti e famiglie in percorsi di educazione alla sicurezza stradale, alla convivenza civile e al rispetto dello spazio urbano. Elemento qualificante dell’iniziativa è l’utilizzo dell’arte pubblica come strumento educativo e comunicativo. I referenti sono Raimondo Chessa, architetto, coordinatore della parte artistica del progetto, Gianfranco Setzu e Elena Muresu, realizzatori della parte grafica. A Monia Satta è affidata la parte pedagogica. Attraverso laboratori didattici e momenti di co-progettazione, gli studenti contribuiscono alla definizione grafica e simbolica degli attraversamenti pedonali, che verranno realizzati in prossimità dei plessi scolastici. Gli attraversamenti diventano così dispositivi di sicurezza ad alta visibilità, ma anche segni urbani capaci di richiamare attenzione, cura e responsabilità collettiva.



Il progetto si fonda su una solida rete di partenariato che coinvolge il Comune di Alghero, le dirigenze scolastiche, INAIL Sardegna, ACI Sassari, artisti e realtà associative del territorio. Una collaborazione inter istituzionale che garantisce coerenza tra azione educativa, sicurezza urbana e pianificazione degli interventi. Raimondo Cacciotto, sindaco del Comune di Alghero: “«Il nostro obbiettivo è quello di iniziare a mettere in atto le azioni che partono dalle istanze di sicurezza di genitori e insegnanti in prossimità delle scuole cittadine per trasformare il percorso casa . scuola un qualcosa di ospitale, divertente e senza insidie. Rafforzare la sicurezza stradale per gli utenti più deboli, in questo caso gli studenti, si può fare anche unendo la creatività, l’arte e la partecipazione, nel segno di un progetto moderno che migliora la qualità urbana». Roberto Corbia, assessore all’Urbanistica del Comune di Alghero: “Il progetto Passi Sicuri rappresenta un tassello importante del percorso di attività e azioni che su più fronti stiamo portando avanti sul tema della sicurezza stradale. Attraverso questo progetto, grazie al coinvolgimento di più soggetti, lavoreremo sull'educazione e la sensibilizzazione sul tema nelle scuole primarie della nostra città, lavorando contestualmente alla sperimentazione di fondamentali interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'accesso alle nostre scuole, elementi sui quali riteniamo prioritario intervenire”. Raffaella Sanna, assessore alla Cultura del Comune di Alghero: «É un progetto che unisce temi fondamentali come l’educazione alla sicurezza stradale a settori apparentemente lontani come quelli della creatività e delle espressioni artistiche, che invece sono ottimi strumenti per veicolare messaggi importanti».



Il progetto denominato “Passi Sicuri” trova per la prima volta, in Sardegna, un’Associazione del Terzo Settore quale destinataria del finanziamento Inail mediante Avviso Pubblico. La nuova collaborazione porterà alla realizzazione di importanti interventi di valorizzazione della cultura per la sicurezza stradale, coinvolgendo attivamente diversi attori nel territorio, in modo da trasformare il tema della sicurezza stradale in un valore condiviso e replicabile in altre realtà. Queste azioni si pongono in continuità con il percorso di sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale già avviato dall'INAIL a livello nazionale - come, ad esempio, l’accordo di collaborazione recentemente sottoscritto con ACI - confermando l’impegno costante dell’Istituto nella tutela dei lavoratori in ogni momento della loro giornata, a partire dal tragitto casa-lavoro. Il peso degli infortuni in itinere verificatisi nel 2025 in Sardegna, rispetto al complesso degli infortuni denunciati - precisa il direttore regionale INAIL Sardegna Alfredo Nicifero - è circa il 18%, con un incremento dell’8% rispetto all’anno precedente. Questi dati impongono, non solo all’Inail, ma tutte le altre Istituzioni impegnate sulla sicurezza stradale, a realizzare concrete attività per la diffusione della cultura della sicurezza e della prevenzione, come il progetto che intendiamo realizzare con l’Associazione Itinerandia”.



I risultati attesi includono il miglioramento della sicurezza e della percezione di sicurezza nei pressi delle scuole, il coinvolgimento diretto di circa 350 studenti, il rafforzamento del ruolo della scuola come attore civico e la produzione di materiali utili alla diffusione e replicabilità del modello in altri contesti urbani della Sardegna. “Passi Sicuri” propone così una visione culturale della sicurezza urbana, intesa non solo come insieme di regole e infrastrutture, ma come processo condiviso che coinvolge istituzioni, comunità educante e territorio, con l’obiettivo di costruire città più sicure, inclusive e attente alle persone. Giulio Pes di San Vittorio, presidente dell'Automobile Club Sassari: «La sicurezza legata ai percorsi casa-scuola, ma a livello generale la sicurezza dei pedoni quali utenti vulnerabili della strada" - ha dichiarato il presidente dell’ACI Sassari - sono per l’ACI priorità fondamentali, e questo obiettivo ha portato anche l’A.C. Sassari a realizzare diversi progetti in collaborazione con le istituzioni, allo scopo di promuovere, in particolare, la formazione dei giovani in materia di comportamento stradale, ovvero per promuovere una mobilità sempre più responsabile, sicura e sostenibile. Il progetto "Passi Sicuri" rappresenta certamente un’occasione per rammentare alcune regole basilari per gli utenti della strada, ma soprattutto per evidenziare ai giovani la necessità di una maggiore attenzione anche da parte dei pedoni o ciclisti».