Alguer.itnotiziealgheroCronacaViabilità › «Viale I° Maggio, l´asfalto dura sei mesi»
Cor 12:51
«Viale I° Maggio, l´asfalto dura sei mesi»
ALGHERO - Il manto stradale di Viale Primo Maggio è stato rifatto circa sei mesi fa, con nuovi asfalti e segnaletica. Oggi però la realtà presenta un conto decisamente salato. Così, mentre ad Alghero si moltiplicano ogni giorno i problemi sulle strade, aumentano le denunce pubbliche e gli incidenti e cresce la pericolosità a causa delle vie costellate di buche, sprofondano anche gli asfalti di recente realizzazione.

«Quello in foto non è il logorio di anni di traffico, ma il cedimento di un lavoro pagato profumatamente con risorse pubbliche: sgretolamento del manto e cedimenti strutturali evidenti» denuncia Francesco Sasso, a capo dell'associazione "Iniziativa Alghero", sodalizio da tempo attento a proporre soluzioni innovative per la qualità urbana e il potenziamento di servizi nei confronti di residenti e turisti.

«Un'arteria vitale che si sta già trasformando in un'insidia stradale. Lo hanno celebrato con enfasi, parlando di lavori a regola d’arte» nonostante i 190mila euro spesi soltanto pochi mesi fa. Adesso chi risponde di questo scempio - chiede Sasso che si domanda se verrà attivata la garanzia sull'appalto oppure si pagherà due volte per lo stesso errore.
2 febbraio
Incendio doloso, far west Pietraia
2 febbraio
Nuova Radiologia al Civile di Alghero
2 febbraio
Alghero: Nurra ritorna vicesegretario



