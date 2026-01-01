Cor 7:51 Mare in burrasca sulle coste della Sardegna Torna il gelo polare sulle aree interne dell´isola. Rischio neve sulle strade. Venti di burrasca sulle zone costiere. L’avviso della protezione civile è valido sino alla giornata di domenica



ALGHERO - Allerta meteo per neve, vento e mareggiate sulla Sardegna. L'avviso è stato emanato dalla protezione civile regionale a causa del ciclone presente sul Mediterraneo che si sta gradualmente spostando verso sud facendo il suo ingresso sull'Italia in serata e portando con sé aria fredda di origine polare.



«Dalla tarda serata di venerdì e fino alle ore centrali di domenica 11 si prevedono venti forti da nord-ovest, fino a burrasca sulle coste esposte e sui crinali, che dal settore settentrionale dell'Isola si estenderanno nel corso della giornata di domani al resto della regione - si legge nel bollettino -. Si prevedono inoltre mareggiate lungo le coste esposte».



Problemi nei collegamenti, quella di oggi (sabato) sarà certamente una giornata da bollino rosso. Navi in difficoltà sulle rotte da e per i porti di Olbia e Porto Torres. Già in ritardo il primo volo in arrivo sul Riviera del Corallo da Milano Linate.



articolo in aggiornamento