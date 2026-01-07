Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroCronacaAeroporto › Maestrale su Alghero, voli dirottati a Cagliari e Olbia
Cor 11:04
Maestrale su Alghero, voli dirottati a Cagliari e Olbia
Cancellati i primi due voli della mattina in arrivo sul Riviera del Corallo: Milano dirottato su Cagliari e Roma Fiumicino ad Olbia. Nessun problema per il decollo dalla pista algherese
Maestrale su Alghero, voli dirottati a Cagliari e Olbia

ALGHERO - Problemi per i primi due collegamenti della mattina: dirottati su Cagliari - il Milano Linate-Alghero delle ore 8.10 e sul Costa Smeralda di Olbia il collegamento proveniente da Roma Fiumicino delle ore 10.05. Troppo forte il vento sulla pista Riviera del Corallo di Alghero per permettere le operazioni in sicurezza. Comprensibili i disagi per i passeggeri costretti a trasferimenti supplementari.

Sono in tutto altri sei i collegamenti in arrivo e partenza previsti per la giornata odierna (sabato): tutti operati in regime di continuità territoriale dai due scali di Linate e Fiumicino da Ita Airwais a cui si aggiunge il Milano Malpensa-Alghero e viceversa, delle ore 17 di Ryanair. Da valutare se le condizioni meteo permetteranno l'atterraggio.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
7/1/2026
«Scuola volo Ita: avanti Alghero»
Secondo il consigliere comunale della Lega Michele Pais, la riapertura della Scuola di Volo rappresenterebbe un’occasione strategica per rilanciare lo scalo di Alghero ma denuncia l´immobilismo della Regione Sardegna
9/1/2026
Dopo Amsterdam, Parigi: la strada giusta
L´’Aeroporto di Alghero "Riviera del Corallo" cala il tris e amplia la propria offerta con l’attivazione del nuovo collegamento diretto Alghero–Parigi operato da Transavia. Soddisfatto Valdo Di Nolfo
8/1/2026
Alghero vola su Parigi Orly con Transavia
A partire dal 18 aprile 2026, il collegamento Parigi Orly – Alghero sarà operato con due voli settimanali, il martedì e il sabato, con tariffe a partire da 39 euro a tratta
27/12Spray urticante in aeroporto: due indagati
23/12Dal 24 giugno 2026 Alghero vola su Tirana
22/12Nebbia a Cagliari, Ryanair dirottato ad Alghero
20/12 Aeroitalia inaugura il Cuneo-Cagliari
19/12Voli: in 47mila ad Alghero, 20mila in più ad Olbia
18/12Alghero-Olbia-Cagliari fino a 800 euro a Natale
16/12Alghero-Bergamo, odissea Ryanair
16/12«Aerei, ad Alghero subito i 3,8milioni inutilizzati»
16/12Ita Airways e Volotea, schiaffo ad Alghero
16/12«Continuità, Alghero ancora penalizzata»
« indietro archivio aeroporto »
10 gennaio
Fiamme sulla palazzina, frantumate le vetrate
10 gennaio
Burrasca, niente navi a Porto Torres
9 gennaio
Panico ad Alghero, auto a fuoco in centro



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)