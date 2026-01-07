Cor 11:04 Maestrale su Alghero, voli dirottati a Cagliari e Olbia Cancellati i primi due voli della mattina in arrivo sul Riviera del Corallo: Milano dirottato su Cagliari e Roma Fiumicino ad Olbia. Nessun problema per il decollo dalla pista algherese



ALGHERO - Problemi per i primi due collegamenti della mattina: dirottati su Cagliari - il Milano Linate-Alghero delle ore 8.10 e sul Costa Smeralda di Olbia il collegamento proveniente da Roma Fiumicino delle ore 10.05. Troppo forte il vento sulla pista Riviera del Corallo di Alghero per permettere le operazioni in sicurezza. Comprensibili i disagi per i passeggeri costretti a trasferimenti supplementari.



Sono in tutto altri sei i collegamenti in arrivo e partenza previsti per la giornata odierna (sabato): tutti operati in regime di continuità territoriale dai due scali di Linate e Fiumicino da Ita Airwais a cui si aggiunge il Milano Malpensa-Alghero e viceversa, delle ore 17 di Ryanair. Da valutare se le condizioni meteo permetteranno l'atterraggio.