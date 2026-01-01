Cor 19:38 Ad Alghero ripartono i corsi universitari in catalano Formazione gratuita con certificazione ufficiale. Dal 5 marzo 2026 prenderà avvio il corso di livello B2 di catalano, che si svolgerà presso la sede dell’Ateneu Alguerès (Via Cavour 23). Le lezioni saranno curate dalla Dott.ssa Ester Martí Sentañes



ALGHERO - Ripartono ad Alghero i Corsi di Lingua e Cultura Catalana promossi dall’Università degli Studi di Sassari nell’ambito della collaborazione con l’Institut Ramon Llull. Dal 5 marzo 2026 prenderà avvio il corso di livello B2 di catalano, che si svolgerà presso la sede dell’Ateneu Alguerès (Via Cavour 23). Le lezioni saranno curate dalla Dott.ssa Ester Martí Sentañes. Il corso si terrà ogni mercoledì e giovedì dalle ore 19.00 alle 20.30, per una durata complessiva di 50 ore, corrispondenti a 6 CFU.



La partecipazione è completamente gratuita ed è aperta a tutti, anche ai non iscritti all’Università di Sassari. Al termine del percorso, previo superamento dell’esame finale, sarà possibile ottenere una certificazione ufficiale attestante il livello linguistico raggiunto, con valore legale in Catalogna. Durante il semestre saranno inoltre promosse iniziative culturali rivolte agli studenti residenti a Sassari e ad Alghero, rafforzando il legame storico e linguistico tra Sardegna e Catalogna.



Per manifestare il proprio interesse è necessario compilare un modulo online reperibile sul sito dell'associazione. Coloro che dichiareranno di aver già frequentato corsi di catalano dovranno sostenere un test online di verifica del livello iniziale e saranno contattati direttamente dalla docente. È possibile iscriversi anche dopo l’inizio delle lezioni, sempre tramite la compilazione del modulo.