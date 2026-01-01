Alguer.it
S.A. 10:00
Il sindaco omaggia Carlo Sechi
Una lettera dal sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto a Carlo Sechi con le congratulazioni per il premio ricevuto lunedì a Barcellona, ai Premis Martí Gasull i Roig
Il sindaco omaggia Carlo Sechi

ALGHERO - Una lettera dal sindaco Raimondo Cacciotto a Carlo Sechi con le congratulazioni per il premio ricevuto lunedì a Barcellona [LEGGI], alla tredicesima edizione dei Premis Martí Gasull i Roig gli è stato assegnato il Premio Speciale della Giuria:

Carissimo Carlo,
ti faccio i miei più sentiti complimenti per il riconoscimento ottenuto con il Premis Martí Gasull i Roig che premia la tua lunga attività caratterizzata dall’impegno per la difesa e promozione del catalano ad Alghero, della nostra cultura e della nostra storia. Un premio che conferma il valore di studioso di innegabile livello e che impreziosisce il tuo lungo elenco di attestati ottenuti in virtù del tuo amore smisurato per la nostra città. Voglio citare, tra i tanti, l’impegno profuso ad ogni livello per portare a compimento il sogno di una legge che tutelasse le minoranze linguistiche come l’algherese. Quella Legge, la n.482/1999 è una realtà solida e basilare per le politiche di sviluppo delle attività di promozione del catalano di Alghero. Ma è anche nelle vesti di Sindaco di Alghero che hai attuato in maniera straordinaria le iniziative di svolta per far riemergere, utilizzare e promuovere la lingua catalana di Alghero, e che l’Amministrazione che guido dal 2024 sta ripercorrendo, aggiornando, incentivando. Sono davvero confortato da questo premio che ti viene riconosciuto dalla Catalogna, e sono certo che questo sia un sentimento condiviso dagli algheresi, da tutti gli algheresi che, di là da ogni differenza di vedute, amano la nostra città.
14:54
A Sechi il Premis Martí Gasull
La giuria della tredicesima edizione dei Premis Martí Gasull i Roig ha assegnato il Premio Speciale della Giuria all´attivista algherese Carlo Sechi: Il premio riconosce la lunga ed intensa carriera per la difesa e promozione del catalano ad Alghero ed il suo impegno in diversi progetti e organizzazioni nell’ambito del dominio linguistico
