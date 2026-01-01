Cor 12:00 Protezione civile: incontro con gli alluvionati Previsto per la giornata di lunedì l´incontro con i Sindaci colpiti dalle condizioni meteo avverse per illustrare le modalità di attivazione delle misure emergenziali



CAGLIARI - Il Direttore generale della Protezione civile regionale, Mauro Merella, ha convocato per lunedì 26 gennaio un incontro di coordinamento con tutti i Sindaci dei Comuni interessati e con i rappresentanti delle principali strutture operative coinvolte nella gestione dell’emergenza, al fine di illustrare: le modalità operative per la ricognizione dei danni sul territorio; le procedure per l'attivazione delle misure emergenziali; gli strumenti a disposizione dei Comuni per gli interventi urgenti. Nel corso dell’incontro verranno forniti aggiornamenti sul quadro complessivo della situazione e indicazioni operative sulle procedure da seguire nella fase emergenziale, a partire dalla raccolta delle segnalazioni di danno e dalla definizione degli interventi prioritari.



Con deliberazione della Giunta regionale del 22 gennaio 2026 è stato infatti dichiarato lo stato di emergenza regionale a seguito degli eventi meteorologici avversi che hanno interessato la Sardegna dal 19 al 21 gennaio. Il provvedimento ha affidato inoltre alla Direzione generale della Protezione civile il compito di procedere alla delimitazione dell’area interessata dall’emergenza e alla predisposizione della relazione tecnico-illustrativa finalizzata alla quantificazione del fabbisogno finanziario.



Sulla base delle prime verifiche effettuate dai funzionari e dai tecnici dei Servizi territoriali della Protezione civile regionale, il fabbisogno è stato stimato in via preliminare in oltre 200 milioni di euro. Si tratta di una prima quantificazione, suscettibile di successivi aggiornamenti, ma rappresenta un elemento essenziale ai fini dell’istruttoria per la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale. In merito a quest’ultimo aspetto, la Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, ne ha assicurato l’imminente attivazione nel corso di una videoconferenza tenutasi ieri pomeriggio con la Presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde e con i Presidenti delle Regioni Calabria e Sicilia.