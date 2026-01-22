Alguer.it
Cor 13:00
Secal e cartelle, Porta Terra si difende
L´assessore alle Finanze e il sindaco di Alghero parlano di efficientemente della società di riscossione: Chi ci accusava di voler affossare la partecipata oggi si lamenta degli effetti prodotti dall´efficace funzionamento. Ma nonostante tutto monta la polemica
Secal e cartelle, Porta Terra si difende

ALGHERO - All'indomani del probabile cortocircuito politico-amministrativo e delle scontate polemiche che travolgono Amministrazione comunale e Secal per non aver applicato un prudenziale blocco all'attività coattiva nei confronti degli algheresi nonostante la volontà espressa di aderire alla rottamazione, interviene Porta Terra nel tentativo di acquietare gli animi. «L’Amministrazione sostiene le famiglie, i contribuenti e le fasce più deboli e non lascia indietro nessuno. Abbiamo l’obbiettivo, con strumenti e risorse, per andare incontro alle esigenze di chi si trova in difficoltà, ma abbiamo il dovere di far funzionare il sistema delle entrate» afferma il Sindaco Raimondo Cacciotto nell'affrontare il delicato tema delle riscossioni a cui la Secal sta dando seguito in questi giorni.

«Quello che possiamo affermare con responsabilità – assicura il Sindaco - è che, a differenza di quanto ci si accusa, stiamo programmando seriamente la riscossione mettendo i cittadini in stato di bisogno nelle migliori condizioni possibili per adempiere ai propri obblighi, ma abbiamo il dovere di rispettare coloro che pagano regolarmente i tributi». Una situazione seguita con attenzione l'Assessore alle Finanze Enrico Daga, che ribadisce i principi che guidano l’azione dell’Amministrazione sul tema della fiscalità. «Stiamo compiendo, con i risultati che abbiamo promesso, la piena operatività nelle funzioni ordinarie, di accertamento e coattive. Chi ci accusava di voler affossare la partecipata oggi si lamenta degli effetti prodotti dall'efficace funzionamento, nel pieno della sua operatività».

Per quanto riguarda la rottamazione, ovvero la misura straordinaria agevolata di pagamenti iscritti a ruolo dal 2000 al 31 dicembre 2023, l'Amministrazione sta valutando la misura, all'interno di un quadro serio, regolato, sostenibile, con l'obbiettivo è preparare in tempi brevi gli atti utili per aderire alla rottamazione delle cartelle da parte dei cittadini. «Ci assumiamo la responsabilità di operare con serietà e rigore, anche definendo situazioni che avrebbero dovuto definire altri, in passato - precisa Daga - ma confondere volutamente la riscossione con la propaganda sulla rottamazione – afferma - significa una cosa sola: strizzare l’occhio a chi per anni ha scelto di non pagare, continuando però a usufruire di servizi pubblici finanziati da chi i tributi li paga regolarmente. C'è solo da restare disgustati da una narrazione falsa, strumentale e pericolosa e va chiarita senza ambiguità».

«Le attività di riscossione coattiva che ora la Secal riesce per la prima volta ad eseguire dopo un appropriato percorso di implementazione di strumenti informatici e di formazione e di personale, rientrano nel contratto di servizio stipulato con il Comune di Alghero. Sono dovute per legge e per contratto di servizio, appunto. Il lavoro dell'Amministrazione si è incentrato soprattutto affinché la Secal lavori per far funzionare la riscossione, finalmente, e applicare il principio dell'effettiva equità fiscale, in cui se tutti pagano il giusto, ciascuno pagherà di meno. Un approccio che concilia rigore nei confronti dei contribuenti inadempienti con attenzione verso i più vulnerabili» chiude la nota dell'ufficio comunicazione di Porta Terra, senza peraltro chiarire i motivi alla base del mancato blocco dell'attività coattiva in attesa delle dell'adesione alla rottamazione quinques.
