Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaTasse › «Secal e rottamazione, basta propaganda»
Cor 15:58
«Secal e rottamazione, basta propaganda»
Interviene il Partito democratico Alghero e ribatte alle dichiarazioni di Fratelli d´Italia: La rottamazione delle cartelle non è uno slogan, ma uno strumento complesso che richiede atti formali, tempi tecnici e un coordinamento puntuale
«<i>Secal</i> e rottamazione, basta propaganda»

ALGHERO - «Le dichiarazioni di Fratelli d’Italia sull’azione dell’Amministrazione comunale appaiono strumentali e fuorvianti. Parlare di “propaganda sulle tasse” significa ignorare volutamente il lavoro serio e responsabile che si sta portando avanti per dare risposte concrete ai contribuenti. Colpisce, inoltre, che tali accuse arrivino proprio da Fratelli d’Italia, che a livello nazionale sostiene un Governo che ha aumentato la pressione fiscale complessiva, come certificato dai dati ufficiali, e che continua a scaricare sui Comuni gli effetti di scelte fiscali e finanziarie poco coerenti con gli annunci fatti in campagna elettorale. Su questi temi, un maggiore senso di misura e coerenza sarebbe auspicabile».

«La rottamazione delle cartelle non è uno slogan, ma uno strumento complesso che richiede atti formali, tempi tecnici e un coordinamento puntuale con la società di riscossione. Annunciare date arbitrarie, come chiede l’opposizione, senza che vi siano le condizioni normative e amministrative, sarebbe quello sì un comportamento propagandistico e poco rispettoso dei cittadini» sottolineano Daga e compagni.

«L’Amministrazione ha scelto una strada diversa: trasparenza, chiarezza e rispetto delle regole, lavorando affinché la definizione agevolata sia realmente accessibile e non fonte di ulteriore confusione o contenziosi. Nel frattempo, le attività ordinarie di riscossione proseguono nel rispetto della legge, come avviene in tutti i Comuni, evitando danni erariali e garantendo equità tra i contribuenti. Il Partito Democratico continuerà a sostenere un’azione amministrativa che tenga insieme rigore e attenzione sociale, senza alimentare false aspettative né utilizzare i tributi come terreno di scontro politico. Ai cittadini servono soluzioni serie, non polemiche» chiude il Partito democratico di Alghero che in città conta l'assessore alle Finanze nella persona del segretario cittadino, Enrico Daga.

Foto d'archivio
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
11:40
«La rottamazione non è in vigore, si prosegue»
Si prosegue con atti, avvisi, fermi amministrativi e pignoramenti. Nell´infuocata polemica divampata ad Alghero per la mancata attesa sulle decisioni di adesione alla rottamazione interviene direttamente il Cda della Secal Spa e parla di «rilancio di una società che per troppo tempo era a dir poco in affanno»
25/1/2026
«Daga, manca il rispetto per i cittadini»
Caos Secal. «Le dichiarazioni di Daga e Cacciotto sono l’ennesima prova di una sinistra che, anche ad Alghero, continua a raccontare che “le tasse sono una cosa bellissima”, mentre aumenta la pressione fiscale e scarica sui cittadini le proprie inefficienze»
24/1/2026
Secal e cartelle, Porta Terra si difende
L´assessore alle Finanze e il sindaco di Alghero parlano di efficientemente della società di riscossione: Chi ci accusava di voler affossare la partecipata oggi si lamenta degli effetti prodotti dall´efficace funzionamento. Ma nonostante tutto monta la polemica
24/1/2026
«Ad Alghero è macelleria fiscale»
Da un lato il Comune dice di voler aderire alla rottamazione del governo, dall´altra continua a notificare fermi amministrativi e pignoramenti: un caos senza precedenti mascherato dalla presunta operatività di Secal. La denuncia di Michele Pais
23/1Caso-Secal, mazzate sugli algheresi
22/1«Subito la sospensione delle cartelle Secal»
22/1Secal, raffica di cartelle e fermi amministrativi
13/1«Rottamazione, Alghero non resti a guardare»
9/1Rottamazione dei tributi locali. «Si scelga di stare coi fragili»
8/1«Rottamazione anche per gli algheresi»
12/11«Pais lo smemorato di Alghero»
10/11«Tassa soggiorno: aumento senza logica e rispetto»
10/11«Giusto uniformare la tassa di soggiorno»
10/11«Turismo, delibera sciatta e serve una visione»
« indietro archivio tasse »
26 gennaio
Salaris: sull’Alghero-Linate un fallimento
24 gennaio
Occhio alla segnaletica, trappola-Lidl: multe
26 gennaio
Commissione d´inchiesta su Fondazione



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)