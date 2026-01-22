Cor 18:55 Caso-Secal, mazzate sugli algheresi Il Gruppo consiliare di Forza Italia chiede al Sindaco di Alghero di assumere finalmente una posizione chiara, netta e definitiva sulla rottamazione dei carichi fiscali e sull’atteggiamento che il Comune intende tenere nei confronti di famiglie e piccole imprese



Nella foto: Cda Secal col Sindaco Raimondo Cacciotto e l'assessore alle Finanze Enrico Daga ALGHERO - Esplode prepotentemente ad Alghero il caso-, con raffiche di atti e fermi amministrativi inviati a tappeto nel solo mese di gennaio 2026 [ LEGGI ]. Il tutto nonostante la finestra per i contribuenti di aderire alle agevolazioni voluta dal Governo, nel caso in cui anche l'Amministrazione algherese - come peraltro affermato in Consiglio comunale anche recentemente - decidesse di sottoscrivere la RottamazioneIl Gruppo consiliare di Forza Italia chiede al Sindaco di Alghero di «assumere finalmente una posizione chiara, netta e definitiva sulla rottamazione dei carichi fiscali e sull’atteggiamento che il Comune intende tenere nei confronti di famiglie e piccole imprese in difficoltà. Non sono più accettabili equivoci, giochi di parole o calcoli da ragionieri della politica. Su un tema così delicato serve una parola chiara e una scelta politica esplicita. Forza Italia ritiene che l’Amministrazione debba stare senza ambiguità al fianco delle famiglie e delle piccole imprese che hanno agito in buona fede e che oggi faticano a reggere il peso di una riscossione rigida e disumanizzata».«Umanizzare la riscossione è da sempre uno degli obiettivi di Forza Italia. La rottamazione non è un regalo agli evasori, non premia i furbi e non legittima comportamenti scorretti. È invece una misura di buon senso, pensata per evitare il default di tante piccole imprese e di tante famiglie che non ce l’hanno fatta, che hanno subito crisi economiche, ritardi nei pagamenti, difficoltà impreviste. Dietro ogni debito, spesso, c’è una storia difficile: una famiglia in crisi, un’attività che attende pagamenti che non arrivano, una realtà produttiva che prova semplicemente a sopravvivere e a rimettersi in regola. È a questi soggetti che la misura si rivolge, non agli evasori incalliti, ma a chi vuole onorare i propri doveri e ripartire».«Per questo respingiamo con forza le parole e le espressioni poco rispettose utilizzate in questa fase da alcuni amministratori nei confronti di cittadini e operatori economici in difficoltà. Un linguaggio che rischia di colpevolizzare chi è già in una condizione di sofferenza è inaccettabile e lontano da una visione equilibrata e responsabile del governo della città. Chiediamo al Sindaco e all’Amministrazione comunale di dire una parola di chiarezza, di assumere un atteggiamento coerente e di schierarsi in modo esplicito a favore della rottamazione, traducendo gli annunci in atti concreti e immediati. Forza Italia continuerà a difendere una riscossione giusta, sostenibile e umana, perché una comunità si tiene unita solo se non lascia indietro chi è in difficoltà» chiudono Tedde, Caria, Peru, Bardino e Ansini.Nella foto: Cda Secal col Sindaco Raimondo Cacciotto e l'assessore alle Finanze Enrico Daga