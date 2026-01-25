Cor 12:20 «Secal scudo politico, gravissime responsabilità» Raffica di cartelle e fermi amministrativi

Caso- Secal , mazzate sugli algheresi

, mazzate sugli algheresi Secal e cartelle, Porta Terra si difende

e cartelle, Porta Terra si difende «Ad Alghero è macelleria fiscale»

fiscale» «Così manca il rispetto per i cittadini»

«La rottamazione non è in vigore, si prosegue» «Con bizzarro e grave sconfinamento del CdA per coprire l’inerzia dell’Amministrazione comunale algherese». Segreteria di Forza Italia: sindaco e assessore alle Finanze si assumano le loro pesanti responsabilità. Si continua a colpire famiglie e imprese con atti esecutivi che potevano e dovevano essere sospesi



ALGHERO - La Segreteria cittadina di Forza Italia esprime una condanna netta e senza appello della presa di posizione del Consiglio di amministrazione della Secal, che con una nota definita «impropria e politicamente orientata» tenta di coprire «le gravi responsabilità del sindaco e dell’assessore alle Finanze, veri e unici responsabili del caos che si è determinato sulla gestione della riscossione e sulla mancata adozione della rottamazione». Il CdA della Secal ha scelto consapevolmente di andare oltre il proprio ruolo, trasformandosi di fatto nel portavoce di un’Amministrazione comunale incapace di decidere, assumendo su di sé responsabilità che non gli competono e che spettano esclusivamente a chi governa la città. È il sindaco, in qualità di massima autorità politica dell’ente, che deve fornire indirizzi chiari alle partecipate. È l’assessore alle Finanze che deve valutare l’impatto economico delle scelte e assumere decisioni conseguenti. Entrambi, invece, hanno scelto la strada dell’inerzia, del rinvio e del silenzio, lasciando che a pagare siano ancora una volta i cittadini».



«La Secal non può e non deve essere utilizzata come foglia di fico per giustificare l’assenza di governo. È inaccettabile che una società partecipata venga spinta a giustificare l’assenza di indirizzi politici, mentre il sindaco e l’assessore alle Finanze si rifugiano dietro comunicati logorroici e autoassolutori. Nel frattempo, mentre l’Amministrazione tergiversa, si continua a colpire famiglie e imprese con atti esecutivi che potevano e dovevano essere sospesi, in assenza di scadenze e senza alcun rischio di danno erariale. Una scelta vessatoria, politicamente irresponsabile e socialmente ingiusta». Forza Italia ribadisce con forza che la responsabilità è tutta politica e ha nomi e cognomi istituzionali ben precisi: il sindaco e l’assessore alle Finanze. «Ogni tentativo di scaricare colpe sul CdA o di confondere i ruoli è una manovra maldestra che non inganna nessuno».



«Chi governa si assuma le proprie responsabilità» attacca il segretario cittadino Azzurro, Andrea Delogu. Chi non è in grado di farlo, smetta almeno di nascondersi dietro la Secal. «In questo momento la confessione e il conseguente indirizzo politico può essere solamente uno: siamo lenti e abbiamo bisogno di valutare l'impatto finanziario dell'adesione alla rottamazione. Nel frattempo la Secal sospenda tutte le procedure esecutive». «Questo è mettersi al servizio della comunità, delle famiglie e delle imprese algheresi. L’amministrazione, invece, con una oscena coda di paglia dimostra di voler vessare i cittadini anche quando gli atti esecutivi potrebbero essere sospesi senza alcun rischio per le casse del Comune. Smettano i signori del Campo largo di utilizzare parafrasi e perifrasi e si assumano una volta per tutte la loro responsabilità. Lo chiedono Alghero e gli algheresi» chiude la durissima nota a firma della segreteria cittadina di Forza Italia.