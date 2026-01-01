Cor 15:12 Sassari, il mito di Penelope incanta il Civico È il debutto coreografico di Francesco Bax con la compagnia Estemporada. Apertura ad alto gradimento per la XV edizione di “Primavera a Teatro”. Sul palco anche Padova Danza Project con Sublime Thinking



SASSARI – L’intensità della ricerca artistica ha saputo coniugare il mito con il bisogno della riscoperta di sé e l’urgenza della sensibilizzazione ambientale in una serata di altissimo profilo artistico. Sabato al Teatro Civico di Sassari si è alzato il sipario sulla quindicesima edizione di Primavera a Teatro, con l’atteso debutto nazionale di "Nel tempo intessuto di Penelope – il viaggio", la nuova produzione Estemporada, che ha segnato l’esordio coreografico di Francesco Bax con la compagnia di casa dopo l’apprezzata rappresentazione di "Sublime Thinking" di Padova Danza Project.



L’opera firmata da Bax è stata accolta con profonda emozione e lunghi applausi. Attraverso una scrittura intima e raffinata, l’autore ha reinterpretato la figura mitologica di Penelope, trasformando il rito della tessitura in un potente atto di preghiera e introspezione. Sul palco, il viaggio della protagonista si è rivelato come una riscoperta di sé: un incontro tra diverse proiezioni della propria identità che si riconoscono, superano i pregiudizi e ritrovano emozioni dimenticate. Il lavoro ha saputo tradurre in movimento il concetto di memoria e trasformazione, confermando la vitalità creativa di Estemporada nel panorama della danza d'autore. A dare il via alla serata inaugurale è stato "Sublime Thinking" di Padova Danza Project: i coreografi Jessica D’Angelo e Toni Flego hanno esplorato il parallelo tra le profondità marine e l’animo umano, lanciando un forte messaggio di sensibilizzazione ambientale. La performance, sostenuta dalle musiche di Hans Zimmer e dei Radiohead, ha saputo amalgamare tecnica e impegno civile, preparando il terreno per il successo della serata.



La manifestazione diretta da Livia Lepri è organizzata dall’associazione Danza Estemporada con il sostegno del MIC, della Regione Sardegna, del Comune di Sassari e della Fondazione di Sardegna. Il prossimo appuntamento della rassegna sarà sabato 28 marzo, alle 19:30, nella Sala Estemporada (via Venezia 7, Sassari) con “Perseo e Medusa” della compagnia ASMED Balletto di Sardegna. Per info e prevendita è possibile contattare il numero 079 281129 o inviare un’email all’indirizzo estemporada@yahoo.it. I biglietti sono in vendita alle Messaggerie Sarde (Piazza Castello, Sassari) oppure online.