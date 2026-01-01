Cor 19:52 Il Diccionari de Alguerés va online La Plataforma per la Llengua presenta la nuova versione del Diccionari de Alguerés online adattata alla normativa ortografica vigente grazie all’impegno del Grup de treball per la normativització del català de l´Alguer della Consulta Cívica



ALGHERO - Lo scorso sabato 14 marzo Plataforma per la Llengua ha presentato la nuova versione online del Diccionari de Alguerés, culmine di un percorso iniziato nel 2021 quando l'ONG del Catalano, ha ricevuto in custodia la pagina web del dizionario dalle mani di Enrico Loffredo, ideatore del progetto. La nuova versione del Diccionari è stata adattata alla normativa ortografica vigente grazie all’impegno del Grup de treball per la normativització del català de l'Alguer della Consulta Cívica per les Polítiques Lingüístiques del català de l'Alguer, formato da Maria Grazia Fiori, Giuseppina Pascalis, Maria Antonietta Salaris, Guido Sari, e Carla Valentino, e coordinato da Francesc Ballone.



Algueres.cat è il nuovo dominio del diccionari. Rinnovato sia a livello tecnico che grafico, integra i circa 24.000 vocaboli del Diccionari català de l’Alguer di Josep Sanna (DCAS), del 1988, e le diverse voci aggiunte, nel corso degli anni da Enrico Loffredo e collaboratori su algueres.net. Per questa nuova versione, le voci del DCAS sono state sottoposte a revisione per adattarle per alla norma ortografica vigente, grazie al lavoro dei membri del Grup de treball per la normativització del català de l'Alguer. La presentazione del nuovo sito del Diccionari, che si è tenuta presso la Biblioteca Catalana de l’Alguer, è stata aperta dai saluti dell’assessora alla cultura Raffaella Sanna, e di Mauro Mulas, delegato della Plataforma per la Llengua ad Alghero, che ha presentato il progetto. Carlo Sechi, direttore dell’Obra Cultural de l’Alguer e membro del Consell Consultiu della Plataforma per la Llengua ha ricordato le figure di Josep Sanna ed Enrico Loffredo. Susanna Sanna, nipote di Josep Sanna e Alessio Loffredo, figlio di Enrico, hanno contribuito con una testimonianza familiare.



La nuova pagina coesisterà con la precedente finché non verranno garantite le tutte le funzioni basiche presenti in quest’ultima. Un lavoro ancora in progress portato avanti da un comitato di redazione del quale fanno parte Carlo Sechi, Carla Valentino Giusi Pascalis, Irene Coghene, Maria Antonietta Salaris, Mauro Mulas, Pier Manchia, Oriol Cuerva e Toni Torre. Consulente esterno, Jaume Corbera. Il “diccionari è di tutti gli utenti che lo utilizzano oggi e lo utilizzeranno un domani”, Mauro Mulas ha chiuso la serata con queste parole, invitando il pubblico presente a partecipare attivamente al progetto, usando la nuova pagina mentre è ancora disponibile la precedente, e segnalando possibili errori alla mail del comitato di redazione: diccionari

algueres@plataforma-llengua.cat.