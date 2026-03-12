Cor 18:48 Turismo: avvisi per la partecipazione alle fiere Sono stati pubblicati nei giorni scorsi gli avvisi per la partecipazione degli operatori turistici del settore ricettivo e delle DMC: ITB China Shanghai, WTM Latin America San Paolo e Las Vegas Travel Agent Forum



CAGLIARI - Sono stati pubblicati nei giorni scorsi gli avvisi per la partecipazione degli operatori turistici del settore ricettivo e delle DMC (servizi, escursioni ed esperienze) a due importanti fiere intercontinentali, quelle di Shanghai e di San Paolo del Brasile, mentre nei prossimi giorni verrà pubblicato, anche, l’avviso per la partecipazione alla Forum delle agenzie di viaggio USA in programma a Las Vegas.



Negli ultimi due anni il turismo Sardegna è divenuto sempre più internazionale, con un incremento differenziale a vantaggio degli stranieri sugli italiani del 12%, passando dal 50 e 50% del 2023 al 44% di italiani e 56% di stranieri nel 2025, con condizioni di sicurezza, accoglienza e qualità ai vertici a livello mondiale, con un appeal fortemente rafforzato dalla designazione, da parte di Lonely Planet, quale Best in Travel per il 2026.



Una crescita doppia, rispetto a quella media del 16,4% è stata fatta registrare da diversi Paesi extraeuropei, in particolare dagli USA, che, con oltre 400 mila presenze si piazzano al nono posto assoluto, hanno fatto registrare nel 2025 un balzo del 34,3% rispetto al 2024 e del 83,3% rispetto al 2023, una crescita di presenze percentuale simile hanno fatto registrare anche australiani e canadesi, anche se in termini assoluti le presenze per entrambi si sono attestate, nel 2025, attorno alle 110 mila.