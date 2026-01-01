Cor 15:50 Peppinetto Musu presidente del Panathlon Alghero Il Presidente uscente, Ninni Sias, in sede di saluto, ha ripercorso le principali iniziative percorse nell’ultimo biennio con apprezzamenti al direttivo uscente per il lavoro svolto



ALGHERO - Nei giorni scorsi si è svolto il passaggio di consegne, ovvero il Passaggio della Campana del Panathlon Alghero, fra il Presidente uscente Ninni Sias ed il nuovo neo eletto Peppinetto Musu. L’evento ha avuto luogo nell’ambito di una piacevole e rituale serata conviviale, alla presenza della Presidente FIDAPA Neria De Giovanni, della Presidente Lyons Laura Giorico, per il Rotary Club Alghero ha presenziato Ninni Sias in assenza del titolare Andrea Delias, l’Assessore del Comune di Alghero Enrico Daga, Francesco Sanna Governatore Area 13 Sardegna Panathlon International.



Il Presidente uscente, in sede di saluto, ha ripercorso le principali iniziative percorse nell’ultimo biennio con apprezzamenti al direttivo uscente per il lavoro svolto. Il neo eletto Presidente Peppinetto Musu, per lui un ritorno dopo una decina d’anni il quale, ringraziando i soci, ha rimarcato i valori del Club, richiamando le finalità del Panathlon con riferimento particolare del Fair Play. E a tal proposito si è provveduto alla consegna del Premio Fair Play al calciatore Luca Scognamillo, attuale attaccante dell’Alghero, squadra primatista nel campionato di Promozione regionale, con la seguente motivazione: doti di modestia, correttezza in campo e soprattutto fuori, lealtà.



In sintesi una vita dedicata allo sport nel rispetto delle regole del giuoco, dei compagni ma soprattutto degli avversari. Un bel esempio per le giovani generazioni. Questo il nuovo direttivo del Panathlon Alghero per il biennio 2006-2008: Presidente Peppinetto Musu, Past President Ninni Sias, Vice Presidente Fabio Pianu, ed i consiglieri Gianfranco Burruni, Giuliana Ruggiu, Gianfranco Baldinu, Antonello Macciotta, Gianni Camerada, Francesco Galiffi.