Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroCulturaAssociazionismo › Peppinetto Musu presidente del Panathlon Alghero
Cor 15:50
Peppinetto Musu presidente del Panathlon Alghero
Il Presidente uscente, Ninni Sias, in sede di saluto, ha ripercorso le principali iniziative percorse nell’ultimo biennio con apprezzamenti al direttivo uscente per il lavoro svolto
Peppinetto Musu presidente del Panathlon Alghero

ALGHERO - Nei giorni scorsi si è svolto il passaggio di consegne, ovvero il Passaggio della Campana del Panathlon Alghero, fra il Presidente uscente Ninni Sias ed il nuovo neo eletto Peppinetto Musu. L’evento ha avuto luogo nell’ambito di una piacevole e rituale serata conviviale, alla presenza della Presidente FIDAPA Neria De Giovanni, della Presidente Lyons Laura Giorico, per il Rotary Club Alghero ha presenziato Ninni Sias in assenza del titolare Andrea Delias, l’Assessore del Comune di Alghero Enrico Daga, Francesco Sanna Governatore Area 13 Sardegna Panathlon International.

Il Presidente uscente, in sede di saluto, ha ripercorso le principali iniziative percorse nell’ultimo biennio con apprezzamenti al direttivo uscente per il lavoro svolto. Il neo eletto Presidente Peppinetto Musu, per lui un ritorno dopo una decina d’anni il quale, ringraziando i soci, ha rimarcato i valori del Club, richiamando le finalità del Panathlon con riferimento particolare del Fair Play. E a tal proposito si è provveduto alla consegna del Premio Fair Play al calciatore Luca Scognamillo, attuale attaccante dell’Alghero, squadra primatista nel campionato di Promozione regionale, con la seguente motivazione: doti di modestia, correttezza in campo e soprattutto fuori, lealtà.

In sintesi una vita dedicata allo sport nel rispetto delle regole del giuoco, dei compagni ma soprattutto degli avversari. Un bel esempio per le giovani generazioni. Questo il nuovo direttivo del Panathlon Alghero per il biennio 2006-2008: Presidente Peppinetto Musu, Past President Ninni Sias, Vice Presidente Fabio Pianu, ed i consiglieri Gianfranco Burruni, Giuliana Ruggiu, Gianfranco Baldinu, Antonello Macciotta, Gianni Camerada, Francesco Galiffi.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
7/3«Comitati, serve il riconoscimento istituzionale»
6/3Nel Vivo della Storia: il traguardo del decennale
5/3Premio Donna Fidapa Alghero
27/2Comitati Quartiere: avanti con il riconoscimento
26/2La storia della Pietraia tra ieri e oggi: incontro
6/2Laboratori per bimbi e ragazzi ad Alghero
6/2Confagricoltura Sassari Olbia conferma Stefano Taras
6/2Nuovi progetti e partners per Accademia Kérberos
4/2Civiltà nuragica e filatelia: Convegno ad Alghero
14/1Longevità e blue zones: convegno a Sassari
« indietro archivio associazionismo »
16 marzo
Alghero: Resti umani nel casolare
11 marzo
Cadavere di una donna nel mare di Alghero
16 marzo
Inferno di fuoco, indagini a tutto campo



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)