Cor 14:19 L’IMK Trio apre i Concerti di primavera Sarà l’IMK Trio, formazione internazionale di grande esperienza, ad aprire i Concerti di primavera 2026, organizzati come ogni anno dall’Associazione culturale Ellipsis a Sassari



SASSARI - Mercoledì 18 marzo alle 20.30 la sala Sassu del Conservatorio Canepa ospita il primo appuntamento della rassegna che si concluderà a giugno e che conta anche quest’anno dieci concerti. L’IMK Trio è formato dal violinista turco Cihat Askin, dal violoncellista polacco Mikolaj Palosz e dal pianista ungherese Marton Kiss. Il programma della serata prevede l’esecuzione del Trio op. 70 n. 2 in mi bemolle maggiore di Ludwig van Beethoven e il Trio op. 100 n. 2 D929 in mi bemolle maggiore di Franz Schubert. I tre componenti dell’ensemble sintetizzano tre provenienze ed età diverse, che si coniugano perfettamente in un’intensa esperienza musicale. Cihat Askin è considerato uno dei principali rappresentanti internazionali della scuola violinistica turca.



Ha tenuto concerti e recital in oltre 50 Paesi in quattro continenti, collaborando con importanti musicisti e partecipando a numerosi festival. Formatosi in Turchia e poi a Londra, ha vinto diversi premi internazionali ed è docente e promotore culturale. Oltre all’attività concertistica, tiene masterclass, conferenze e registrazioni per importanti etichette discografiche. Mikolaj Palosz è un violoncellista, improvvisatore e compositore polacco. Ha vinto diversi premi in concorsi internazionali. Si esibisce in importanti festival e collabora anche con ensemble e compositori contemporanei, con oltre 60 prime esecuzioni. È presidente della Fondazione per la promozione dei giovani violoncellisti, organizzatrice del Concorso internazionale Witold Lutoslawski di Varsavia. Marton Kiss è un pianista ungherese nato nel 1992 in una famiglia di musicisti.



Ha iniziato a studiare pianoforte a sei anni e si è formato alla Kunstuniversität di Graz e alla Schola Cantorum di Parigi. Attivo come solista, insegnante e accompagnatore, si esibisce regolarmente in vari Paesi europei. Nel 2022 ha pubblicato il suo primo CD dedicato alle opere pianistiche di Mihaly Mosonyi. La campagna abbonamenti è ancora aperta e prevede sconti speciali per gli iscritti a Conservatorio, Accademia di Belle Arti, Università di Sassari, Liceo musicale “Azuni” e borsisti ERSU. Per info scrivere a ellipsis.prenotazioni@yahoo.com oppure telefonare ai numeri 079298371 o 3392206362. Sarà possibile acquistare abbonamenti e biglietti serali online sul sito www.ellipsismusica.it o lunedì 16 e martedì 17 dalle 16 alle 19,30 oppure dalle 17, nel giorno del concerto, all’ingresso della sala Sassu.