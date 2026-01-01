Cor 17:25 Martina Consonni al Teatro Verdi Aprirà venerdì 20 marzo alle 20.30 l’edizione 2026 di I grandi interpreti della musica, la rassegna che da sedici anni accompagna i sassaresi allo storico Teatro Verdi di Sassari, monumento nazionale, e curata dalla Cooperativa Teatro e/o Musica



SASSARI - Viene definita come una pianista “dal tocco luminoso” ed è tra le musiciste italiane emergenti: Martina Consonni aprirà venerdì 20 marzo alle 20.30 l’edizione 2026 di I grandi interpreti della musica, la rassegna che da sedici anni accompagna i sassaresi allo storico Teatro Verdi di Sassari, monumento nazionale, e curata dalla Cooperativa Teatro e/o Musica. Primo dei dieci appuntamenti in programma fino a maggio, la serata avrà come protagonista solista Martina Consonni, accompagnata dalla Teatro Verdi Chamber Orchestra (Konzertmeister Guglielmo De Stasio), con l’esecuzione del Concerto in re maggiore per pianoforte e orchestra Hob XVIII:11 di Franz Joseph Haydn e del Concerto in sol minore op. 25 per pianoforte e orchestra di Felix Mendelssohn Bartholdy, inframmezzati dalla Sonata a quattro n. 1 in sol maggiore di Gioachino Rossini.



Nata a Como, diplomata in pianoforte a soli quattordici anni, Martina Consonni ha compiuto un percorso formativo di alto profilo in alcune delle più prestigiose accademie europee, perfezionandosi con maestri quali Enrico Pace, Arie Vardi e András Schiff. È oggi riconosciuta come una delle pianiste più interessanti della sua generazione, lodata per la naturalezza del gesto musicale, la profondità espressiva e una tecnica di straordinaria solidità. Ha debuttato giovanissima, a dieci anni, con la Bacau Philharmonic Orchestra e da allora si esibisce nelle più prestigiose sale internazionali, tra cui la Berliner Philharmonie, la Wigmore Hall e la Royal Albert Hall di Londra, l’Elbphilharmonie di Amburgo, la Tonhalle di Zurigo, il Teatro La Fenice di Venezia e il Teatro alla Scala di Milano. La rassegna I grandi interpreti della musica è organizzata con il contributo di Regione Sardegna, Ministero della Cultura e Fondazione di Sardegna. Sono previsti sconti per gli studenti grazie alla collaborazione con ERSU Sassari. Tutti gli spettacoli in cartellone inizieranno alle 20.30.