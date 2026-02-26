S.A. 12:43 Regione ottiene 106 milioni per assistenza domiciliare Raggiunto e superato l’obiettivo previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per l’assistenza domiciliare agli anziani: rimborso da oltre 106 milioni previsto nel quadro del PNRR



CAGLIARI - La Regione Autonoma della Sardegna ha ufficialmente raggiunto e superato l’obiettivo previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per l’assistenza domiciliare agli anziani e potrà così accedere a un corposo rimborso da oltre 106 milioni previsto nel quadro del PNRR. Secondo i dati ufficiali estratti dal sistema nazionale NSIS (Nuovo Sistema Informativo Sanitario) e aggiornati al 31 dicembre 2025, la Sardegna ha raggiunto l’11,69% di prese in carico in assistenza domiciliare integrata (ADI) tra la popolazione over 65. «La Sardegna compie oggi un passo fondamentale nel rafforzamento della sanità territoriale – dichiara la Presidente della Regione e assessora della Sanità ad interim, Alessandra Todde –. In soli due anni siamo passati dal fondo della classifica al superamento del target nazionale allineandoci alle Regioni più avanzate del Paese. È un risultato storico, che dimostra come il lavoro di squadra tra Regione, aziende sanitarie, professionisti e medici di famiglia».